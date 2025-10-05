Лион - Тулуза 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Тулуза, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Тулуза
Тулуза
|1
|вр
|Доминик Грейф
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|7
|пз
|Адам Карабец
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|11
|пз
|Малик Фофана
|44
|пз
|Халис Мера
|1
|вр
|Гийом Рест
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|77
|пз
|Марио Сауэр
|17
|пз
|Абу Фрэнсис
|15
|пз
|Арон Дённум
|12
|пз
|Уоррен Каманзи
|9
|нп
|Франк Магри
|20
|нп
|Эмерсонн Коррейя да Силва
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Жорже Масиэл
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|15.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 0
|14.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|07.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|26.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 0
|18.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 1
|02.11.2019
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|03.03.2019
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|5 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
|19.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 6
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|6
|15
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Лилль
|6
|10
|7
|Ланс
|6
|10
|8
|Париж
|7
|10
|9
|Ренн
|6
|9
|10
|Брест
|6
|7
|11
|Тулуза
|6
|7
|12
|Ницца
|6
|7
|13
|Лорьян
|7
|7
|14
|Осер
|6
|6
|15
|Гавр
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Нант
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Анже
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|7
|2