Лион - Тулуза 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Лион
Тулуза

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Тулуза, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Тулуза
Тулуза
1СловакияврДоминик Грейф
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
23АнглияпзТайлер Мортон
6СШАпзТаннер Тессманн
7ЧехияпзАдам Карабец
8ФранцияпзКорентин Толиссо
11БельгияпзМалик Фофана
44ФранцияпзХалис Мера
1ФранцияврГийом Рест
3СШАзщМарк Маккензи
4АнглиязщЧарли Крессвелл
2ДаниязщРасмус Николайсен
19ФранциязщДжибриль Сидибе
77СловакияпзМарио Сауэр
17ГанапзАбу Фрэнсис
15НорвегияпзАрон Дённум
12НорвегияпзУоррен Каманзи
9КамеруннпФранк Магри
20БразилиянпЭмерсонн Коррейя да Силва
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияЖорже Масиэл
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
18.01.2025Франция — Лига 118-й турЛион0 : 0Тулуза
29.09.2024Франция — Лига 16-й турТулуза1 : 2Лион
15.03.2024Франция - Лига 126-й турТулуза2 : 3Лион
10.12.2023Франция - Лига 115-й турЛион3 : 0Тулуза
14.04.2023Франция - Лига 131-й турТулуза1 : 2Лион
07.10.2022Франция - Лига 110-й турЛион1 : 1Тулуза
26.01.2020Франция - Лига 121-й турЛион3 : 0Тулуза
18.12.2019Франция - Кубок лиги1/8 финалаЛион4 : 1Тулуза
02.11.2019Франция - Лига 112-й турТулуза2 : 3Лион
03.03.2019Франция - Лига 127-й турЛион5 : 1Тулуза
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турЛион2 : 0
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур0 : 1Лион
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур0 : 1Лион
19.09.2025Франция — Лига 15-й турЛион1 : 0
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур3 : 1Лион
27.09.2025Франция — Лига 16-й турТулуза2 : 2
21.09.2025Франция — Лига 15-й тур1 : 0Тулуза
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур2 : 1Тулуза
30.08.2025Франция — Лига 13-й турТулуза3 : 6
24.08.2025Франция — Лига 12-й турТулуза2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель715
2
Лига чемпионов
ПСЖ615
3
Лига чемпионов
Лион615
4
Лига чемпионов
Монако612
5
Лига Европы
Страсбург612
6
Лига конференций
Лилль610
7 Ланс610
8 Париж710
9 Ренн69
10 Брест67
11 Тулуза67
12 Ницца67
13 Лорьян77
14 Осер66
15 Гавр65
16
Стыковая зона
Нант65
17
Зона вылета
Анже65
18
Зона вылета
Метц72

