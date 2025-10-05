00:13 ()
Монако - Ницца 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 17:15
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
05 Октября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Монако
Ницца

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ницца, которое состоится 05 Октября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Ницца
Ницца
16ШвейцарияврФилипп Кён
3АнглиязщЭрик Дайер
22ГаназщМохаммед Салису
13ФранциязщКристиан Мависса Элеби
2Бразилиязщ Вандерсон
4НидерландызщДжордан Тезе
28ФранцияпзМамаду Кулибали
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
9СШАпзФоларин Балогун
31ИспанияпзАнсу Фати
27СенегалнпКрепен Диатта
80ФранцияврЙеванн Диуф
33ФранциязщАнтуан Менди
64КанадазщМойзе Бомбито
37ГаназщКоджо Оппонг
2ТунисзщАли Абди
92ФранцияпзЖонатан Клосс
99ГанапзСалис Самед
24БельгияпзШарль Ванхаутте
10ФранцияпзСофьян Диоп
25ФранциянпМохамед-Али Шо
9НигериянпТеремас Моффи
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
29.03.2025Франция — Лига 127-й турМонако2 : 1Ницца
27.10.2024Франция — Лига 19-й турНицца2 : 1Монако
11.02.2024Франция - Лига 121-й турНицца2 : 3Монако
22.09.2023Франция - Лига 16-й турМонако0 : 1Ницца
26.02.2023Франция - Лига 125-й турМонако0 : 3Ницца
04.09.2022Франция - Лига 16-й турНицца0 : 1Монако
20.04.2022Франция - Лига 133-й турМонако1 : 0Ницца
19.09.2021Франция - Лига 16-й турНицца2 : 2Монако
08.03.2021Кубок Франции1/16 финалаНицца0 : 2Монако
03.02.2021Франция - Лига 123-й турМонако2 : 1Ницца
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турМонако2 : 2
27.09.2025Франция — Лига 16-й тур3 : 1Монако
21.09.2025Франция — Лига 15-й турМонако5 : 2
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур4 : 1Монако
13.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 2Монако
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур2 : 1Ницца
28.09.2025Франция — Лига 16-й турНицца1 : 1
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турНицца1 : 2
20.09.2025Франция — Лига 15-й тур4 : 1Ницца
13.09.2025Франция — Лига 14-й турНицца1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель715
2
Лига чемпионов
ПСЖ615
3
Лига чемпионов
Лион615
4
Лига чемпионов
Монако612
5
Лига Европы
Страсбург612
6
Лига конференций
Лилль610
7 Ланс610
8 Париж710
9 Ренн69
10 Брест67
11 Тулуза67
12 Ницца67
13 Лорьян77
14 Осер66
15 Гавр65
16
Стыковая зона
Нант65
17
Зона вылета
Анже65
18
Зона вылета
Метц72

