Монако - Ницца 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 17:15
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
05 Октября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ницца, которое состоится 05 Октября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Ницца
Ницца
|16
|вр
|Филипп Кён
|3
|зщ
|Эрик Дайер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|2
|зщ
|Вандерсон
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|31
|пз
|Ансу Фати
|27
|нп
|Крепен Диатта
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|33
|зщ
|Антуан Менди
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|37
|зщ
|Коджо Оппонг
|2
|зщ
|Али Абди
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|99
|пз
|Салис Самед
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|10
|пз
|Софьян Диоп
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
|9
|нп
|Теремас Моффи
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Франк Эз
История личных встреч
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 3
|22.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 3
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|08.03.2021
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 2
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|5 : 2
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 1
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|4 : 1
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|6
|15
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Лилль
|6
|10
|7
|Ланс
|6
|10
|8
|Париж
|7
|10
|9
|Ренн
|6
|9
|10
|Брест
|6
|7
|11
|Тулуза
|6
|7
|12
|Ницца
|6
|7
|13
|Лорьян
|7
|7
|14
|Осер
|6
|6
|15
|Гавр
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Нант
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Анже
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|7
|2