Лилль - ПСЖ 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 20:45
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
05 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - ПСЖ, которое состоится 05 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
ПСЖ
Париж
|16
|вр
|Арно Бодар
|23
|зщ
|Айсса Манди
|3
|зщ
|Натан Нгой
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|32
|пз
|Айюб Буадди
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|9
|нп
|Оливье Жиру
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|6
|зщ
|Илья Забарный
|4
|зщ
|Лукас Бералдо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|24
|пз
|Сенни Маюлу
|49
|нп
|Ибрагим Мбайе
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Луис Энрике
История личных встреч
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|4 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|10.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|4 : 3
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 7
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 5
|29.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|01.08.2021
|Суперкубок Франции
|Финал
|1 : 0
|03.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|0 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|22.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Лиги 1: «Лилль» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|6
|15
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Лилль
|6
|10
|7
|Ланс
|6
|10
|8
|Париж
|7
|10
|9
|Ренн
|6
|9
|10
|Брест
|6
|7
|11
|Тулуза
|6
|7
|12
|Ницца
|6
|7
|13
|Лорьян
|7
|7
|14
|Осер
|6
|6
|15
|Гавр
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Нант
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Анже
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|7
|2