Лилль - ПСЖ 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 20:45
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
05 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Лилль
ПСЖ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - ПСЖ, которое состоится 05 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
ПСЖ
Париж
16БельгияврАрно Бодар
23АлжирзщАйсса Манди
3БельгиязщНатан Нгой
22ПортугалиязщТьягу Сантош
24ИндонезиязщКалвин Вердонк
17БельгияпзНгалайель Мукау
32ФранцияпзАйюб Буадди
27ПортугалияпзФелиш Коррея
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
7БельгиянпМатиас Фернандес
9ФранциянпОливье Жиру
30ФранцияврЛюка Шевалье
2МароккозщАшраф Хакими
6УкраиназщИлья Забарный
4БразилиязщЛукас Бералдо
21ФранциязщЛукас Эрнандес
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
24ФранцияпзСенни Маюлу
49ФранциянпИбрагим Мбайе
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
01.03.2025Франция — Лига 124-й турПСЖ4 : 1Лилль
01.09.2024Франция — Лига 13-й турЛилль1 : 3ПСЖ
10.02.2024Франция - Лига 121-й турПСЖ3 : 1Лилль
17.12.2023Франция - Лига 116-й турЛилль1 : 1ПСЖ
19.02.2023Франция - Лига 124-й турПСЖ4 : 3Лилль
21.08.2022Франция - Лига 13-й турЛилль1 : 7ПСЖ
06.02.2022Франция - Лига 123-й турЛилль1 : 5ПСЖ
29.10.2021Франция - Лига 112-й турПСЖ2 : 1Лилль
01.08.2021Суперкубок ФранцииФиналЛилль1 : 0ПСЖ
03.04.2021Франция - Лига 131-й турПСЖ0 : 1Лилль
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур0 : 1Лилль
28.09.2025Франция — Лига 16-й турЛилль0 : 1
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турЛилль2 : 1
20.09.2025Франция — Лига 15-й тур3 : 0Лилль
14.09.2025Франция — Лига 14-й турЛилль2 : 1
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 2ПСЖ
27.09.2025Франция — Лига 16-й турПСЖ2 : 0
22.09.2025Франция — Лига 15-й тур1 : 0ПСЖ
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турПСЖ4 : 0
14.09.2025Франция — Лига 14-й турПСЖ2 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Лиги 1: «Лилль» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель715
2
Лига чемпионов
ПСЖ615
3
Лига чемпионов
Лион615
4
Лига чемпионов
Монако612
5
Лига Европы
Страсбург612
6
Лига конференций
Лилль610
7 Ланс610
8 Париж710
9 Ренн69
10 Брест67
11 Тулуза67
12 Ницца67
13 Лорьян77
14 Осер66
15 Гавр65
16
Стыковая зона
Нант65
17
Зона вылета
Анже65
18
Зона вылета
Метц72

