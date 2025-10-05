Риу Аве - Тондела 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 18:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
05 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Тондела, которое состоится 05 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Тондела
Тондела
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|4
|зщ
|Джонатан Панзо
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|63
|зщ
|Julien Lomboto
|3
|зщ
|Николаос Атанасиу
|10
|пз
|Брандон Агилера
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|80
|нп
|Оле Польман
|11
|нп
|Андре Силва
|9
|нп
|Клейтон
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|20
|зщ
|Brayan Medina
|48
|зщ
|Tiago Manso
|2
|пз
|Бебету
|32
|пз
|Juan Rodriguez
|15
|пз
|Яя Ситхоле
|16
|пз
|Рони Лопеш
|7
|нп
|Pedro Henryque
|29
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|17
|нп
|Иван Кавалейру
Главные тренеры
|Сотирис Силайдопулос
|Иву Виейра
История личных встреч
|12.01.2022
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 1 ДВ
|09.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|20.09.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|22.02.2020
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 4
|01.02.2019
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|26.08.2018
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|16.04.2018
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|02.12.2017
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 3
|15.04.2017
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|23.09.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|18
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|7
|17
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|8
|16
|5
|Морейренсе
|8
|15
|6
|Фамаликан
|7
|12
|7
|Насьонал
|8
|10
|8
|Брага
|7
|9
|9
|Каза Пия
|8
|8
|10
|Витория Гимарайнш
|7
|8
|11
|Арока
|7
|8
|12
|Санта-Клара
|7
|8
|13
|Алверка
|7
|7
|14
|Эштрела
|8
|7
|15
|Эшторил
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Тондела
|7
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|7
|1