Риу Аве - Тондела 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 18:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
05 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Риу Аве
Тондела

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Тондела, которое состоится 05 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Тондела
Тондела
1ПольшаврЦезарий Мишта
23АргентиназщФрансиско Петрассо
4АнглиязщДжонатан Панзо
5ГрециязщАндреас Нтои
63ФранциязщJulien Lomboto
3ГрециязщНиколаос Атанасиу
10Коста-РикапзБрандон Агилера
17ГрецияпзМариус Врусаи
80ГерманиянпОле Польман
11БразилиянпАндре Силва
9Бразилиянп Клейтон
31БразилияврBernardo Fontes
4ШвейцариязщКриштиан Маркеш
20КолумбиязщBrayan Medina
48ПортугалиязщTiago Manso
2Бразилияпз Бебету
32ЭквадорпзJuan Rodriguez
15ЮАРпзЯя Ситхоле
16Португалияпз Рони Лопеш
7БразилиянпPedro Henryque
29СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
17ПортугалиянпИван Кавалейру
Главные тренеры
ГрецияСотирис Силайдопулос
ПортугалияИву Виейра
История личных встреч
12.01.2022Кубок Португалии1/4 финалаРиу Аве0 : 1 ДВТондела
09.02.2021Португалия - Примейра18-й турРиу Аве2 : 1Тондела
20.09.2020Португалия - Примейра1-й турТондела1 : 1Риу Аве
22.02.2020Португалия - Примейра22-й турТондела1 : 2Риу Аве
15.09.2019Португалия - Примейра5-й турРиу Аве2 : 4Тондела
01.02.2019Португалия - Примейра20-й турРиу Аве2 : 2Тондела
26.08.2018Португалия - Примейра3-й турТондела1 : 1Риу Аве
16.04.2018Португалия - Примейра30-й турРиу Аве1 : 1Тондела
02.12.2017Португалия - Примейра13-й турТондела1 : 3Риу Аве
15.04.2017Португалия - Примейра29-й турТондела2 : 1Риу Аве
28.09.2025Португалия — Примейра7-й тур0 : 0Риу Аве
23.09.2025Португалия — Примейра1-й тур1 : 1Риу Аве
19.09.2025Португалия — Примейра6-й турРиу Аве0 : 3
13.09.2025Португалия — Примейра5-й тур3 : 1Риу Аве
31.08.2025Португалия — Примейра4-й турРиу Аве2 : 2
27.09.2025Португалия — Примейра7-й тур1 : 2Тондела
21.09.2025Португалия — Примейра6-й турТондела0 : 0
12.09.2025Португалия — Примейра5-й тур1 : 0Тондела
31.08.2025Португалия — Примейра4-й турТондела2 : 2
23.08.2025Португалия — Примейра3-й тур3 : 0Тондела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Спортинг718
3
Лига Европы
Бенфика717
4
Лига конференций
Жил Висенте816
5 Морейренсе815
6 Фамаликан712
7 Насьонал810
8 Брага79
9 Каза Пия88
10 Витория Гимарайнш78
11 Арока78
12 Санта-Клара78
13 Алверка77
14 Эштрела87
15 Эшторил86
16
Стыковая зона
Риу Аве75
17
Зона вылета
Тондела75
18
Зона вылета
АВС71

