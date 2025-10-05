00:14 ()
Порту - Бенфика 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 22:15
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
05 Октября 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Порту
Бенфика

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Бенфика, которое состоится 05 Октября 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Бенфика
Лиссабон
99ПортугалияврДиогу Кошта
20ПортугалиязщАлберту Кошта
5ПольшазщЯн Беднарек
4ПольшазщЯкуб Кивёр
74ПортугалиязщФрансишку Моура
8ДанияпзВиктор Фрохольдт
22АргентинапзАлан Варела
10ИспанияпзГабриэль Вейга
11Бразилиянп Пепе
9ИспаниянпСамуэль Агехова
17ИспаниянпБорха Сайнс
1УкраинаврАнатолий Трубин
17Босния и ГерцеговиназщАмар Дедич
30АргентиназщНиколас Отаменди
26ШвециязщСамуэль Даль
4ПортугалиязщАнтониу Силва
20КолумбияпзРичард Риос
11БельгияпзДоди Лукебакио
10УкраинапзГеоргий Судаков
21НорвегияпзАндреас Шельдеруп
8НорвегиянпФредрик Эурснес
14ГрециянпВангелис Павлидис
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
06.04.2025Португалия — Примейра28-й турПорту1 : 4Бенфика
10.11.2024Португалия — Примейра11-й турБенфика4 : 1Порту
03.03.2024Португалия — Примейра24-й турПорту5 : 0Бенфика
29.09.2023Португалия — Примейра7-й турБенфика1 : 0Порту
09.08.2023Суперкубок Португалии 2023ФиналБенфика2 : 0Порту
07.04.2023Португалия - Примейра27-й турБенфика1 : 2Порту
21.10.2022Португалия - Примейра10-й турПорту0 : 1Бенфика
07.05.2022Португалия - Примейра33-й турБенфика0 : 1Порту
31.12.2021Португалия - Примейра16-й турПорту3 : 1Бенфика
23.12.2021Кубок Португалии1/8 финалаПорту3 : 0Бенфика
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турПорту2 : 1
29.09.2025Португалия — Примейра7-й тур0 : 4Порту
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур0 : 1Порту
19.09.2025Португалия — Примейра6-й тур0 : 3Порту
13.09.2025Португалия — Примейра5-й турПорту1 : 0
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 0Бенфика
26.09.2025Португалия — Примейра7-й турБенфика2 : 1
23.09.2025Португалия — Примейра1-й турБенфика1 : 1
20.09.2025Португалия — Примейра6-й тур0 : 3Бенфика
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турБенфика2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Спортинг718
3
Лига Европы
Бенфика717
4
Лига конференций
Жил Висенте816
5 Морейренсе815
6 Фамаликан712
7 Насьонал810
8 Брага79
9 Каза Пия88
10 Витория Гимарайнш78
11 Арока78
12 Санта-Клара78
13 Алверка77
14 Эштрела87
15 Эшторил86
16
Стыковая зона
Риу Аве75
17
Зона вылета
Тондела75
18
Зона вылета
АВС71

