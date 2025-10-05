Порту - Бенфика 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 22:15
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
05 Октября 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Бенфика, которое состоится 05 Октября 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Бенфика
Лиссабон
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|11
|нп
|Пепе
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|17
|нп
|Борха Сайнс
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|4
|зщ
|Антониу Силва
|20
|пз
|Ричард Риос
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|10
|пз
|Георгий Судаков
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 4
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 1
|03.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|5 : 0
|29.09.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0
|07.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|21.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|07.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|31.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|3 : 1
|23.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
|19.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|23.09.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|18
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|7
|17
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|8
|16
|5
|Морейренсе
|8
|15
|6
|Фамаликан
|7
|12
|7
|Насьонал
|8
|10
|8
|Брага
|7
|9
|9
|Каза Пия
|8
|8
|10
|Витория Гимарайнш
|7
|8
|11
|Арока
|7
|8
|12
|Санта-Клара
|7
|8
|13
|Алверка
|7
|7
|14
|Эштрела
|8
|7
|15
|Эшторил
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Тондела
|7
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|7
|1