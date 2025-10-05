00:14 ()
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Самсунспор - Фенербахче 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 19:00
Стадион: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция), вместимость: 34658
05 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 8-й тур
Самсунспор
Фенербахче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Фенербахче, которое состоится 05 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самсунспор
Самсун
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Германия Томас Райс
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
16.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур Фенербахче0 : 0Самсунспор
20.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Самсунспор2 : 2Фенербахче
21.01.2024 Турция - Суперлига 21-й тур Фенербахче1 : 1Самсунспор
21.08.2023 Турция - Суперлига 2-й тур Самсунспор0 : 2Фенербахче
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 0 : 1Самсунспор
27.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур 2 : 2Самсунспор
21.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур Самсунспор3 : 2
17.09.2025 Турция — Суперлига 3-й тур Самсунспор0 : 0
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Самсунспор1 : 2
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Фенербахче2 : 1
28.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Фенербахче2 : 0
24.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 3 : 1Фенербахче
21.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур 1 : 1Фенербахче
17.09.2025 Турция — Суперлига 1-й тур Фенербахче2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай721
2
Лига чемпионов
Трабзонспор817
3
Лига Европы
Фенербахче715
4
Лига конференций
Гёзтепе713
5 Бешикташ612
6 Самсунспор712
7 Газиантеп711
8 Аланьяспор810
9 Антальяспор810
10 Коньяспор610
11 Касымпаша78
12 Ризеспор78
13 Истанбул Башакшехир66
14 Генчлербирлиги85
15 Коджаэлиспор85
16
Зона вылета
Кайсериспор85
17
Зона вылета
Эюпспор85
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк73

Отзывы и комментарии к матчу

