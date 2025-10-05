Самсунспор - Фенербахче 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 19:00
Стадион: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция), вместимость: 34658
05 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Фенербахче, которое состоится 05 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самсунспор
Самсун
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Томас Райс
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|16.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 2
|21.01.2024
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|0 : 2
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|3 : 2
|17.09.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|21.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|17.09.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|8
|17
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|7
|15
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|7
|13
|5
|Бешикташ
|6
|12
|6
|Самсунспор
|7
|12
|7
|Газиантеп
|7
|11
|8
|Аланьяспор
|8
|10
|9
|Антальяспор
|8
|10
|10
|Коньяспор
|6
|10
|11
|Касымпаша
|7
|8
|12
|Ризеспор
|7
|8
|13
|Истанбул Башакшехир
|6
|6
|14
|Генчлербирлиги
|8
|5
|15
|Коджаэлиспор
|8
|5
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|7
|3