Арарат-Армения - Гандзасар 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 9-й тур
Арарат-Армения
Гандзасар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Гандзасар, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат-Армения
Ереван
Гандзасар
Капан
История личных встреч
25.04.2025 Армения — Премьер-лига 28-й тур Гандзасар0 : 4Арарат-Армения
21.11.2024 Армения — Премьер-лига 17-й тур Арарат-Армения3 : 0Гандзасар
14.09.2024 Армения — Премьер-лига 6-й тур Гандзасар0 : 3Арарат-Армения
21.10.2019 Армения - Премьер-лига 11-й тур Гандзасар2 : 1Арарат-Армения
10.08.2019 Армения - Премьер-лига 2-й тур Арарат-Армения3 : 1Гандзасар
04.05.2019 Армения - Премьер-лига 31-й тур Гандзасар2 : 1Арарат-Армения
09.03.2019 Армения - Премьер-лига 22-й тур Арарат-Армения2 : 0Гандзасар
27.10.2018 Армения - Премьер-лига 13-й тур Гандзасар0 : 0Арарат-Армения
22.08.2018 Армения - Премьер-лига 4-й тур Арарат-Армения0 : 0Гандзасар
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур 2 : 2Арарат-Армения
25.09.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Арарат-Армения2 : 1
20.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Арарат-Армения2 : 2
14.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 2 : 3Арарат-Армения
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Арарат-Армения4 : 2
27.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Гандзасар0 : 1
21.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Гандзасар
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Гандзасар1 : 0
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Гандзасар1 : 1
23.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Гандзасар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт919
2
Лига конференций
Ноа716
3
Лига конференций
Урарту816
4 Пюник816
5 Арарат-Армения715
6 Ван98
7 БКМА88
8 Ширак96
9 Гандзасар86
10
Зона вылета
Арарат92

