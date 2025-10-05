Арарат-Армения - Гандзасар 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Гандзасар, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арарат-Армения
Ереван
Гандзасар
Капан
История личных встреч
|25.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 4
|21.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|14.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|21.10.2019
|Армения - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|10.08.2019
|Армения - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|04.05.2019
|Армения - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|09.03.2019
|Армения - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|27.10.2018
|Армения - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|22.08.2018
|Армения - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|29.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|25.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 3
|30.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 2
|27.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|12.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
|Алашкерт
|9
|19
| 2
|Ноа
|7
|16
| 3
|Урарту
|8
|16
|4
|Пюник
|8
|16
|5
|Арарат-Армения
|7
|15
|6
|Ван
|9
|8
|7
|БКМА
|8
|8
|8
|Ширак
|9
|6
|9
|Гандзасар
|8
|6
| 10
|Арарат
|9
|2