Ислочь - Слуцк 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 14:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
05 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Ислочь
Слуцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Слуцк, которое состоится 05 Октября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк1 : 2Ислочь
17.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Слуцк1 : 1Ислочь
01.09.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Ислочь0 : 0Слуцк
21.04.2024 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Слуцк1 : 3Ислочь
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Ислочь0 : 0Слуцк
12.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Слуцк1 : 1Ислочь
06.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк2 : 4Ислочь
19.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 2Слуцк
16.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Ислочь2 : 0Слуцк
30.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Слуцк2 : 1Ислочь
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 1Ислочь
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Ислочь1 : 1
14.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 1Ислочь
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 2Ислочь
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Ислочь3 : 0
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Слуцк0 : 1
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 3 : 0Слуцк
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Слуцк0 : 3
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 0Слуцк
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 2Слуцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2452
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2348
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2344
4 Торпедо-БелАЗ2341
5 Динамо-Брест2441
6 Минск2441
7 Ислочь2339
8 Неман2132
9 БАТЭ2430
10 Гомель2329
11 Арсенал Дз2226
12 Нафтан2425
13 Витебск2324
14
Стыковая зона
Сморгонь2320
15
Зона вылета
Слуцк2213
16
Зона вылета
Молодечно2410

