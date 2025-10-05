Славия-Мозырь - Сморгонь 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 18:00
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
05 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Сморгонь, которое состоится 05 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Славия-Мозырь
Сморгонь
История личных встреч
|16.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|25.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|31.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|3 : 3
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|14.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|4 : 1
|31.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 3
|21.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|12.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|19.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|24
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|23
|48
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|23
|44
|4
|Торпедо-БелАЗ
|23
|41
|5
|Динамо-Брест
|24
|41
|6
|Минск
|24
|41
|7
|Ислочь
|23
|39
|8
|Неман
|21
|32
|9
|БАТЭ
|24
|30
|10
|Гомель
|23
|29
|11
|Арсенал Дз
|22
|26
|12
|Нафтан
|24
|25
|13
|Витебск
|23
|24
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|22
|13
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|24
|10