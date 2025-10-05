00:14 ()
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Славия-Мозырь - Сморгонь 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 18:00
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
05 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Славия-Мозырь
Сморгонь

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Сморгонь, которое состоится 05 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
16.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Сморгонь0 : 2Славия-Мозырь
25.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Славия-Мозырь0 : 0Сморгонь
31.05.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Сморгонь3 : 3Славия-Мозырь
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Сморгонь0 : 2Славия-Мозырь
14.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Славия-Мозырь4 : 1Сморгонь
31.07.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Сморгонь0 : 2Славия-Мозырь
04.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь1 : 1Сморгонь
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 3Славия-Мозырь
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь0 : 1
12.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь2 : 0
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 1Славия-Мозырь
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Сморгонь1 : 0
24.09.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Сморгонь1 : 2
19.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 1Сморгонь
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Сморгонь1 : 1
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Сморгонь0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2452
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2348
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2344
4 Торпедо-БелАЗ2341
5 Динамо-Брест2441
6 Минск2441
7 Ислочь2339
8 Неман2132
9 БАТЭ2430
10 Гомель2329
11 Арсенал Дз2226
12 Нафтан2425
13 Витебск2324
14
Стыковая зона
Сморгонь2320
15
Зона вылета
Слуцк2213
16
Зона вылета
Молодечно2410

