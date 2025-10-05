00:15 ()
Шахтёр - ЛНЗ Черкассы 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 17:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
05 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Шахтёр
ЛНЗ Черкассы

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 05 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
11.04.2025 Украина — Премьер-лига 24-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 4Шахтёр
06.10.2024 Украина — Премьер-лига 9-й тур Шахтёр5 : 1ЛНЗ Черкассы
27.04.2024 Украина - Премьер-лига 26-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 3Шахтёр
21.10.2023 Украина - Премьер-лига 11-й тур Шахтёр3 : 0ЛНЗ Черкассы
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 2 : 3Шахтёр
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 0 : 4Шахтёр
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Шахтёр1 : 0
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Шахтёр
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Шахтёр2 : 0
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 0
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 4 : 1ЛНЗ Черкассы
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 2
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2ЛНЗ Черкассы
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр717
2
Лига конференций
Динамо К715
3
Лига конференций
Полесье815
4 Металлист 1925714
5 Колос814
6 Кривбасс713
7 Заря811
8 ЛНЗ Черкассы711
9 Карпаты811
10 Кудровка710
11 Оболонь-Бровар810
12 Верес88
13
Стыковая зона
Александрия87
14
Стыковая зона
Рух В86
15
Зона вылета
Полтава84
16
Зона вылета
Эпицентр83

Отзывы и комментарии к матчу

