Оман - Катар 08 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-10-2025 17:00
08 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа A (4-й раунд). 1-й тур
Оман
Катар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оман - Катар, которое состоится 08 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа A (4-й раунд). 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оман
Катар
Главные тренеры
Португалия Карлуш Кейруш
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
24.12.2024 Кубок Персидского залива Группа A. 2-й тур Оман2 : 1Катар
07.06.2021 ЧМ-2022 - Азия Группа E. 9-й тур Оман0 : 1Катар
15.10.2019 ЧМ-2022 - Азия Группа E. 4-й тур Катар2 : 1Оман
10.06.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 10-й тур 1 : 1Оман
05.06.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 9-й тур Оман0 : 3
28.05.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Оман1 : 0
25.03.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 8-й тур 0 : 1Оман
20.03.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 7-й тур 1 : 1Оман
07.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Катар1 : 4
03.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Катар2 : 2
24.08.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Катар0 : 1
10.06.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 10-й тур 3 : 0Катар
05.06.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 9-й тур Катар1 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран1023
2 Узбекистан1021
3
Плей-офф
ОАЭ1015
4
Плей-офф
Катар1013
5 Кыргызстан108
6 КНДР103
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея1022
2 Иордания1016
3
Плей-офф
Ирак1015
4
Плей-офф
Оман1011
5 Палестина1010
6 Кувейт105
Группа 3
КомандаИО
1 Япония1023
2 Австралия1019
3
Плей-офф
Саудовская Аравия1013
4
Плей-офф
Индонезия1012
5 Китай109
6 Бахрейн106
Группа A (4-й раунд)
КомандаИО
1 Катар00
2 Оман00
3 ОАЭ00
Группа B (4-й раунд)
КомандаИО
1 Индонезия00
2 Ирак00
3 Саудовская Аравия00

