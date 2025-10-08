Оман - Катар 08 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-10-2025 17:00
08 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа A (4-й раунд). 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оман - Катар, которое состоится 08 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа A (4-й раунд). 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оман
Катар
Главные тренеры
|Карлуш Кейруш
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|24.12.2024
|Кубок Персидского залива
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|07.06.2021
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа E. 9-й тур
|0 : 1
|15.10.2019
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа E. 4-й тур
|2 : 1
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 10-й тур
|1 : 1
|05.06.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 9-й тур
|0 : 3
|28.05.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 8-й тур
|0 : 1
|20.03.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 7-й тур
|1 : 1
|07.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|03.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|24.08.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 10-й тур
|3 : 0
|05.06.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Иран
|10
|23
|2
|Узбекистан
|10
|21
| 3
Плей-офф
|ОАЭ
|10
|15
| 4
Плей-офф
|Катар
|10
|13
|5
|Кыргызстан
|10
|8
|6
|КНДР
|10
|3
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Южная Корея
|10
|22
|2
|Иордания
|10
|16
| 3
Плей-офф
|Ирак
|10
|15
| 4
Плей-офф
|Оман
|10
|11
|5
|Палестина
|10
|10
|6
|Кувейт
|10
|5
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония
|10
|23
|2
|Австралия
|10
|19
| 3
Плей-офф
|Саудовская Аравия
|10
|13
| 4
Плей-офф
|Индонезия
|10
|12
|5
|Китай
|10
|9
|6
|Бахрейн
|10
|6
Группа A (4-й раунд)
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Катар
|0
|0
|2
|Оман
|0
|0
|3
|ОАЭ
|0
|0
Группа B (4-й раунд)
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Индонезия
|0
|0
|2
|Ирак
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0