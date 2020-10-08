03:54 ()
Джибути - Египет 08 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-10-2025 18:00
08 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, Группа A. 9-й тур
Джибути
Египет

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Джибути - Египет, которое состоится 08 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, Группа A. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Джибути
Египет
История личных встреч
16.11.2023 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 1-й тур Египет6 : 0Джибути
08.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 8-й тур 2 : 0Джибути
05.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 7-й тур Джибути0 : 6
25.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 6-й тур 6 : 1Джибути
21.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 5-й тур 4 : 1Джибути
09.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 4-й тур Джибути1 : 1
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 8-й тур 0 : 0Египет
05.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 7-й тур Египет2 : 0
25.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 6-й тур Египет1 : 0
22.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 5-й тур 0 : 2Египет
10.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 4-й тур 1 : 1Египет
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Египет820
2 Буркина-Фасо815
3 Сьерра-Леоне812
4 Гвинея-Бисау810
5 Эфиопия86
6 Джибути81
Группа B
КомандаИО
1 Сенегал818
2 ДР Конго816
3 Судан812
4 Того87
5 Мавритания86
6 Южный Судан84
Группа C
КомандаИО
1 ЮАР814
2 Бенин814
3 Нигерия811
4 Руанда811
5 Лесото89
6 Зимбабве84
Группа D
КомандаИО
1 Кабо-Верде819
2 Камерун815
3 Ливия814
4 Ангола810
5 Маврикий85
6 Эсватини82
Группа E
КомандаИО
1 Марокко721
2 Танзания710
3 Нигер69
4 Замбия66
5 Конго61
6 Эритрея00
Группа F
КомандаИО
1 Кот-д'Ивуар820
2 Габон819
3 Гамбия810
4 Бурунди810
5 Кения89
6 Сейшелы80
Группа G
КомандаИО
1 Алжир819
2 Уганда815
3 Мозамбик815
4 Гвинея811
5 Ботсвана89
6 Сомали81
Группа H
КомандаИО
1 Тунис822
2 Намибия815
3 Либерия811
4 Малави810
5 Экваториальная Гвинея810
6 Сан-Томе и Принсипи80
Группа I
КомандаИО
1 Гана819
2 Мадагаскар816
3 Коморские острова815
4 Мали812
5 ЦАР85
6 Чад81

