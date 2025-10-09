Парагвай U20 - Норвегия U20 09 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-10-2025 01:00
09 Октября 2025 года в 02:00 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай U20 - Норвегия U20, которое состоится 09 Октября 2025 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парагвай U20
Норвегия U20
Главные тренеры
|Антолин Алькарас
История личных встреч
|03.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2
|06.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|0 : 0
|29.09.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
| Украина U20
Испания U20
|0 : 1
| Чили U20
Мексика U20
|1 : 4
| Аргентина U20
Нигерия U20
|08.10
| Колумбия U20
ЮАР U20
|08.10
| Япония U20
Франция U20
|09.10
| Парагвай U20
Норвегия U20
|09.10
| США U20
Италия U20
|09.10
| Марокко U20
Южная Корея U20
|10.10
1/4 финала
| Испания U20
1F/2E
|11.10
| Мексика U20
1D/3BEF
|12.10
| 1E/2D
1C/3ABF
|11.10
| 2B/2F
1A/3CDE
|11.10
1/2 финала
| Winner QF 3
Winner QF 4
|15.10
| Winner QF 1
Winner QF 2
|15.10
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|18.10
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|20.10