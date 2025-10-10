Казахстан - Лихтенштейн 10 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-10-2025 16:00
Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
10 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан - Лихтенштейн, которое состоится 10 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Лихтенштейн
Главные тренеры
|Али Ханалиевич Алиев (и.о.)
|Конрад Фюнфштюк
История личных встреч
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 2-й тур
|0 : 2
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 6-й тур
|6 : 0
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 5-й тур
|0 : 1
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 4-й тур
|0 : 1
|05.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча седьмого тура к ЧМ-2026: Казахстан — Лихтенштейн. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словакия
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Северная Ирландия
|2
|3
|3
|Германия
|2
|3
|4
|Люксембург
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Косово
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|4
|Словения
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания
|2
|4
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|2
|4
|3
|Греция
|2
|3
|4
|Беларусь
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Исландия
|2
|3
|3
|Украина
|2
|1
|4
|Азербайджан
|2
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Грузия
|2
|3
|3
|Турция
|2
|3
|4
|Болгария
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Армения
|2
|3
|3
|Венгрия
|2
|1
|4
|Ирландия
|2
|1
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Польша
|5
|10
|3
|Финляндия
|6
|10
|4
|Литва
|6
|3
|5
|Мальта
|5
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Босния и Герцеговина
|5
|12
| 2
Плей-офф
|Австрия
|4
|12
|3
|Румыния
|5
|7
|4
|Кипр
|5
|4
|5
|Сан-Марино
|5
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Италия
|4
|9
|3
|Израиль
|5
|9
|4
|Эстония
|5
|3
|5
|Молдавия
|5
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|5
|11
| 2
Плей-офф
|Бельгия
|4
|10
|3
|Уэльс
|5
|10
|4
|Казахстан
|5
|3
|5
|Лихтенштейн
|5
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Албания
|5
|8
|3
|Сербия
|4
|7
|4
|Латвия
|5
|4
|5
|Андорра
|5
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Чехия
|5
|12
|3
|Фарерские острова
|5
|6
|4
|Черногория
|5
|6
|5
|Гибралтар
|5
|0