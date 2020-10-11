00:04 ()
Латвия - Андорра 11 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 11-10-2025 15:00
Стадион: Даугава (Рига, Латвия), вместимость: 10461
11 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 7-й тур
Латвия
Андорра

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Андорра, которое состоится 11 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Даугава (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
Андорра
Главные тренеры
Италия Паоло Николато
Андорра Кольдо Альварес
История личных встреч
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 1-й тур Андорра0 : 1Латвия
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 6-й тур Андорра1 : 1Латвия
03.06.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 1-й тур Латвия3 : 0Андорра
17.11.2020 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 6-й тур Андорра0 : 5Латвия
03.09.2020 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 1-й тур Латвия0 : 0Андорра
19.11.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 6-й тур Андорра0 : 0Латвия
06.09.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 1-й тур Латвия0 : 0Андорра
10.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа B. 10-й тур Латвия4 : 0Андорра
06.09.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа B. 1-й тур Андорра0 : 1Латвия
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 6-й тур 1 : 0Латвия
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 5-й тур Латвия0 : 1
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 4-й тур Латвия1 : 1
07.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Латвия0 : 0
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 2-й тур 3 : 0Латвия
09.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 0Андорра
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 5-й тур 2 : 0Андорра
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 4-й тур 3 : 0Андорра
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 3-й тур Андорра0 : 1
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 2-й тур 3 : 0Андорра
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария26
2
Плей-офф
Косово23
3 Швеция21
4 Словения21
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания37
2
Плей-офф
Шотландия37
3 Греция33
4 Беларусь30
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция26
2
Плей-офф
Исландия23
3 Украина21
4 Азербайджан21
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия26
2
Плей-офф
Армения23
3 Венгрия21
4 Ирландия21
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды513
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия515
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния57
4 Кипр65
5 Сан-Марино60
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия515
2
Плей-офф
Италия49
3 Израиль59
4 Эстония53
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания58
3 Сербия47
4 Латвия54
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия513
2
Плей-офф
Чехия613
3 Фарерские острова69
4 Черногория66
5 Гибралтар50

