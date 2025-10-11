Венгрия - Армения 11 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 11-10-2025 18:00
Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
11 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа F. 3-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Армения, которое состоится 11 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венгрия
Армения
Главные тренеры
|Марко Росси
|Егише Меликович Меликян
История личных встреч
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 2-й тур
|2 : 3
|06.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 1-й тур
|2 : 2
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Стыковые матчи А/В. 2-й матч
|0 : 3
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 2-й тур
|2 : 1
|06.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 1-й тур
|0 : 5
|09.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|5 : 2
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Стыковые матчи В/С. 2-й матч
|6 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча третьего тура к ЧМ-2026: Венгрия — Армения. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
