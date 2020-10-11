Испания - Грузия 11 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 11-10-2025 20:45
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
11 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 3-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Грузия, которое состоится 11 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Грузия
|23
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Педро Порро
|3
|зщ
|Робен Ле Норман
|4
|зщ
|Пау Кубарси
|22
|зщ
|Марк Кукурелья
|6
|пз
|Микель Мерино
|18
|пз
|Мартин Субименди
|20
|пз
|Педри
|14
|пз
|Хорхе де Фрутос
|11
|нп
|Ферран Торрес
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
|1
|вр
|Георгий Мамардашвили
|5
|зщ
|Саба Гогличидзе
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|2
|зщ
|Отар Какабадзе
|16
|зщ
|Ираклий Азаров
|20
|пз
|Ника Гагнидзе
|6
|пз
|Георгий Кочорашвили
|15
|пз
|Анзор Меквабишвили
|10
|пз
|Зурико Давиташвили
|22
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Вилли Саньоль
История личных встреч
|30.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|4 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 1
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа A. 5-й тур
|1 : 7
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. 5-й тур
|4 : 0
|28.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. 2-й тур
|1 : 2
|07.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. 12-й тур
|2 : 0
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. 2-й тур
|0 : 1
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 2-й тур
|0 : 6
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 1-й тур
|0 : 3
|08.06.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Финал
|2 : 2 5 : 3
|05.06.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/2 финала
|5 : 4
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
|3 : 3 5 : 4
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 2-й тур
|3 : 0
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 1-й тур
|2 : 3
|08.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Стыковые матчи В/С. 2-й матч
|6 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча третьего тура к ЧМ-2026: Испания — Грузия. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словакия
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Северная Ирландия
|2
|3
|3
|Германия
|2
|3
|4
|Люксембург
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Косово
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|4
|Словения
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания
|3
|7
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|3
|7
|3
|Греция
|3
|3
|4
|Беларусь
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Исландия
|2
|3
|3
|Украина
|2
|1
|4
|Азербайджан
|2
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Грузия
|2
|3
|3
|Турция
|2
|3
|4
|Болгария
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Армения
|2
|3
|3
|Венгрия
|2
|1
|4
|Ирландия
|2
|1
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Польша
|5
|10
|3
|Финляндия
|6
|10
|4
|Литва
|6
|3
|5
|Мальта
|6
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Австрия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Босния и Герцеговина
|6
|13
|3
|Румыния
|5
|7
|4
|Кипр
|6
|5
|5
|Сан-Марино
|6
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Италия
|4
|9
|3
|Израиль
|5
|9
|4
|Эстония
|5
|3
|5
|Молдавия
|5
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|5
|11
| 2
Плей-офф
|Бельгия
|4
|10
|3
|Уэльс
|5
|10
|4
|Казахстан
|6
|6
|5
|Лихтенштейн
|6
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Албания
|5
|8
|3
|Сербия
|4
|7
|4
|Латвия
|5
|4
|5
|Андорра
|5
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Чехия
|6
|13
|3
|Фарерские острова
|6
|9
|4
|Черногория
|6
|6
|5
|Гибралтар
|5
|0