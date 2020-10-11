00:04 ()
Испания - Грузия 11 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 11-10-2025 20:45
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
11 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 3-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
Испания
Грузия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Грузия, которое состоится 11 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Грузия
23 Испания вр Унай Симон
12 Испания зщ Педро Порро
3 Испания зщ Робен Ле Норман
4 Испания зщ Пау Кубарси
22 Испания зщ Марк Кукурелья
6 Испания пз Микель Мерино
18 Испания пз Мартин Субименди
20 Испания пз Педри
14 Испания пз Хорхе де Фрутос
11 Испания нп Ферран Торрес
21 Испания нп Микель Оярсабаль
1 Грузия вр Георгий Мамардашвили
5 Грузия зщ Саба Гогличидзе
4 Грузия зщ Гурам Кашия
2 Грузия зщ Отар Какабадзе
16 Грузия зщ Ираклий Азаров
20 Грузия пз Ника Гагнидзе
6 Грузия пз Георгий Кочорашвили
15 Грузия пз Анзор Меквабишвили
10 Грузия пз Зурико Давиташвили
22 Грузия нп Жорж Микаутадзе
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Испания Луис де ла Фуэнте
Франция Вилли Саньоль
История личных встреч
30.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала Испания4 : 1Грузия
19.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа A. 10-й тур Испания3 : 1Грузия
08.09.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа A. 5-й тур Грузия1 : 7Испания
05.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. 5-й тур Испания4 : 0Грузия
28.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. 2-й тур Грузия1 : 2Испания
07.06.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Испания0 : 1Грузия
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа I. 12-й тур Испания2 : 0Грузия
11.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа I. 2-й тур Грузия0 : 1Испания
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 2-й тур 0 : 6Испания
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 1-й тур 0 : 3Испания
08.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. Финал 2 : 2 5 : 3Испания
05.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/2 финала Испания5 : 4
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч Испания3 : 3 5 : 4
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 2-й тур Грузия3 : 0
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 1-й тур Грузия2 : 3
08.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Грузия1 : 1
05.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Грузия1 : 0
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 2-й матч Грузия6 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча третьего тура к ЧМ-2026: Испания — Грузия. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария26
2
Плей-офф
Косово23
3 Швеция21
4 Словения21
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания37
2
Плей-офф
Шотландия37
3 Греция33
4 Беларусь30
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция26
2
Плей-офф
Исландия23
3 Украина21
4 Азербайджан21
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия26
2
Плей-офф
Армения23
3 Венгрия21
4 Ирландия21
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды513
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия515
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния57
4 Кипр65
5 Сан-Марино60
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия515
2
Плей-офф
Италия49
3 Израиль59
4 Эстония53
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания58
3 Сербия47
4 Латвия54
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия513
2
Плей-офф
Чехия613
3 Фарерские острова69
4 Черногория66
5 Гибралтар50

Новости футбола

