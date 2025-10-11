00:05 ()
Сокол - Уфа 11 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 11-10-2025 13:00
11 Октября 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 14-й тур
Сокол
Уфа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Уфа, которое состоится 11 Октября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Черногория Младен Кашчелан
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Уфа2 : 0Сокол
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Сокол0 : 1Уфа
24.08.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 16-й тур Сокол2 : 0Уфа
19.05.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 4-й тур Уфа0 : 1Сокол
08.08.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 18-й тур Сокол1 : 1Уфа
29.04.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 2-й тур Уфа1 : 1Сокол
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Сокол1 : 1
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 2 : 0Сокол
23.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 2Сокол
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Сокол1 : 0
14.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Сокол0 : 0
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Уфа0 : 0
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Уфа0 : 0
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 3 ТУфа
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 2 : 2Уфа
15.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Уфа2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1328
2
Повышение
Факел1327
3
Плей-офф за повышение
Урал1324
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1323
5 Ротор1322
6 КАМАЗ1322
7 Родина1320
8 СКА-Хабаровск1319
9 Нефтехимик1318
10 Шинник1317
11 Арсенал Т1315
12 Черноморец1315
13 Волга Ул1312
14 Уфа1312
15 Енисей1311
16
Зона вылета
Сокол139
17
Зона вылета
Торпедо М139
18
Зона вылета
Чайка138

