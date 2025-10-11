Арсенал Т - Торпедо М 11 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 11-10-2025 13:30
11 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Торпедо М, которое состоится 11 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Гунько
|Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
|30.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 1
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 1
|28.08.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|05.04.2015
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 3
|03.11.2014
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|0 : 1
|30.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 0
|07.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|1 : 1
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 0
|25.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|1 : 2
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|1 : 4
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|0 : 1
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|1 : 0
|12.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|13
|28
| 2
Повышение
|Факел
|13
|27
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|13
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|13
|23
|5
|Ротор
|13
|22
|6
|КАМАЗ
|13
|22
|7
|Родина
|13
|20
|8
|СКА-Хабаровск
|13
|19
|9
|Нефтехимик
|13
|18
|10
|Шинник
|13
|17
|11
|Арсенал Т
|13
|15
|12
|Черноморец
|13
|15
|13
|Волга Ул
|13
|12
|14
|Уфа
|13
|12
|15
|Енисей
|13
|11
| 16
Зона вылета
|Сокол
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Торпедо М
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Чайка
|13
|8