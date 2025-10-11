00:05 ()
Свернуть список

Арсенал Т - Торпедо М 11 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 11-10-2025 13:30
11 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 14-й тур
Арсенал Т
Торпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Торпедо М, которое состоится 11 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Дмитрий Иванович Гунько
Беларусь Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Арсенал Т0 : 1Торпедо М
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Торпедо М2 : 2Арсенал Т
20.04.2024 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур Торпедо М1 : 1Арсенал Т
28.08.2023 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Арсенал Т1 : 1Торпедо М
05.04.2015 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Арсенал Т1 : 3Торпедо М
03.11.2014 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Торпедо М0 : 1Арсенал Т
30.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Арсенал Т1 : 0Торпедо М
07.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Торпедо М2 : 0Арсенал Т
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 1 : 1Арсенал Т
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 1 : 0Арсенал Т
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 3Арсенал Т
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Арсенал Т2 : 2
13.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Арсенал Т1 : 2
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Торпедо М1 : 4
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 0 : 1Торпедо М
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 3Торпедо М
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 1 : 0Торпедо М
12.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Торпедо М2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1328
2
Повышение
Факел1327
3
Плей-офф за повышение
Урал1324
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1323
5 Ротор1322
6 КАМАЗ1322
7 Родина1320
8 СКА-Хабаровск1319
9 Нефтехимик1318
10 Шинник1317
11 Арсенал Т1315
12 Черноморец1315
13 Волга Ул1312
14 Уфа1312
15 Енисей1311
16
Зона вылета
Сокол139
17
Зона вылета
Торпедо М139
18
Зона вылета
Чайка138

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close