Нефтехимик - Чайка 11 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 11-10-2025 16:00
11 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 14-й тур
Нефтехимик
Чайка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Чайка, которое состоится 11 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Дмитрий Владимирович Комбаров
История личных встреч
05.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Нефтехимик2 : 1Чайка
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Чайка4 : 0Нефтехимик
15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур Чайка1 : 0Нефтехимик
01.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Нефтехимик1 : 1Чайка
05.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Чайка0 : 2Нефтехимик
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Нефтехимик0 : 0
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Нефтехимик1 : 0
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 2 : 4Нефтехимик
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 1 : 4Нефтехимик
15.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Нефтехимик1 : 0
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Чайка0 : 0
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 0 : 0Чайка
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 1Чайка
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Чайка2 : 4
15.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 4 : 1Чайка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1328
2
Повышение
Факел1327
3
Плей-офф за повышение
Урал1324
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1323
5 Ротор1322
6 КАМАЗ1322
7 Родина1320
8 СКА-Хабаровск1319
9 Нефтехимик1318
10 Шинник1317
11 Арсенал Т1315
12 Черноморец1315
13 Волга Ул1312
14 Уфа1312
15 Енисей1311
16
Зона вылета
Сокол139
17
Зона вылета
Торпедо М139
18
Зона вылета
Чайка138

