Нидерланды - Финляндия 12 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-10-2025 18:00
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
12 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Финляндия, которое состоится 12 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Финляндия
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Якоб Фрийс
История личных встреч
|07.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 3-й тур
|0 : 2
|06.09.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа E. 10-й тур
|0 : 2
|07.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|2 : 1
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 7-й тур
|0 : 4
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 6-й тур
|2 : 3
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 5-й тур
|1 : 1
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 4-й тур
|8 : 0
|07.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 3-й тур
|0 : 2
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 7-й тур
|2 : 1
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 6-й тур
|3 : 1
|04.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 4-й тур
|2 : 1
|07.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 3-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча восьмого тура к ЧМ-2026: Нидерланды — Финляндия. Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
