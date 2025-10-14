21:45 ()
Турция - Грузия 14 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-10-2025 20:45
14 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 4-й тур
Турция
Грузия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Грузия, которое состоится 14 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Турция
Грузия
Главные тренеры
ИталияВинченцо Монтелла
ФранцияВилли Саньоль
История личных встреч
04.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 1-й турГрузия2 : 3Турция
18.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа F. 1-й турТурция3 : 1Грузия
24.05.2012Товарищеские матчи (сборные)Май 2012Грузия1 : 3Турция
11.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 3-й тур1 : 6Турция
07.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 2-й турТурция0 : 6
04.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 1-й турГрузия2 : 3Турция
11.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи1 : 0Турция
07.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи1 : 2Турция
11.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 3-й тур2 : 0Грузия
07.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 2-й турГрузия3 : 0
04.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 1-й турГрузия2 : 3Турция
08.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиГрузия1 : 1
05.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиГрузия1 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча четвёртого тура к ЧМ-2026: Турция — Грузия. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия36
2
Плей-офф
Северная Ирландия36
3 Словакия36
4 Люксембург30
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария39
2
Плей-офф
Косово34
3 Словения32
4 Швеция31
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция39
2
Плей-офф
Украина34
3 Исландия33
4 Азербайджан31
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания39
2
Плей-офф
Турция36
3 Грузия33
4 Болгария30
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия39
2
Плей-офф
Венгрия34
3 Армения33
4 Ирландия31
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды616
2
Плей-офф
Польша613
3 Финляндия710
4 Литва73
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия615
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр78
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия618
2
Плей-офф
Италия512
3 Израиль69
4 Эстония63
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония612
2
Плей-офф
Бельгия511
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания611
3 Сербия57
4 Латвия65
5 Андорра61
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия616
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова712
4 Черногория66
5 Гибралтар60

