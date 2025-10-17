01:07 ()
Овьедо - Эспаньол 17 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-10-2025 21:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
17 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Овьедо
Эспаньол

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Эспаньол, которое состоится 17 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Овьедо
Овьедо
Эспаньол
Барселона
13 Испания вр Аарон Эскандель
24 Испания зщ Лукас Айхадо
2 Кот-д'Ивуар зщ Эрик Бейи
16 Ангола зщ Давид Карму
3 Нигер зщ Рахим Альхассан
5 Испания пз Альберто Рейна
20 Бельгия пз Леандер Дендонкер
11 Аргентина пз Сантьяго Коломбатто
10 Франция нп Хессем Хассан
23 Венесуэла нп Хосе Саломон Рондон
7 Марокко нп Ильяс Шаир
13 Сербия вр Марко Дмитрович
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
38 Германия зщ Клеменс Ридель
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
4 Испания пз Урко Гонсалес
10 Испания пз Поль Лосано
8 Испания пз Эду Эспосито
24 Англия нп Тайрис Долан
11 Испания нп Пере Милья
9 Испания нп Роберто Фернандес
Главные тренеры
Сербия Велько Паунович
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
23.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 2-й матч Эспаньол2 : 0Овьедо
16.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 1-й матч Овьедо1 : 0Эспаньол
20.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Эспаньол2 : 1Овьедо
01.12.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 18-й тур Овьедо2 : 0Эспаньол
05.03.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 28-й тур Эспаньол1 : 1Овьедо
27.09.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 3-й тур Овьедо0 : 2Эспаньол
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Овьедо0 : 2
30.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 1 : 2Овьедо
25.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Овьедо1 : 3
21.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 1 : 0Овьедо
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 2 : 0Овьедо
05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Эспаньол1 : 2
26.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 0 : 0Эспаньол
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Эспаньол2 : 2
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 2 : 0Эспаньол
15.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Эспаньол3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид821
2
Лига чемпионов
Барселона819
3
Лига чемпионов
Вильярреал816
4
Лига чемпионов
Бетис815
5
Лига Европы
Атлетик Б813
6
Лига конференций
Эльче813
7 Атлетико М813
8 Севилья813
9 Эспаньол812
10 Алавес811
11 Хетафе811
12 Осасуна810
13 Леванте88
14 Райо Вальекано88
15 Валенсия88
16 Сельта86
17 Жирона86
18
Зона вылета
Овьедо86
19
Зона вылета
Реал Сосьедад85
20
Зона вылета
Мальорка85

