Овьедо - Эспаньол 17 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-10-2025 21:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
17 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Эспаньол, которое состоится 17 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Овьедо
Овьедо
Эспаньол
Барселона
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|24
|зщ
|Лукас Айхадо
|2
|зщ
|Эрик Бейи
|16
|зщ
|Давид Карму
|3
|зщ
|Рахим Альхассан
|5
|пз
|Альберто Рейна
|20
|пз
|Леандер Дендонкер
|11
|пз
|Сантьяго Коломбатто
|10
|нп
|Хессем Хассан
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|38
|зщ
|Клеменс Ридель
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|10
|пз
|Поль Лосано
|8
|пз
|Эду Эспосито
|24
|нп
|Тайрис Долан
|11
|нп
|Пере Милья
|9
|нп
|Роберто Фернандес
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|23.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|2 : 0
|16.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 1-й матч
|1 : 0
|20.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 1
|01.12.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|2 : 0
|05.03.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 28-й тур
|1 : 1
|27.09.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 3-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 2
|30.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 3
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 2
|26.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|15.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|8
|13
| 6
Лига конференций
|Эльче
|8
|13
|7
|Атлетико М
|8
|13
|8
|Севилья
|8
|13
|9
|Эспаньол
|8
|12
|10
|Алавес
|8
|11
|11
|Хетафе
|8
|11
|12
|Осасуна
|8
|10
|13
|Леванте
|8
|8
|14
|Райо Вальекано
|8
|8
|15
|Валенсия
|8
|8
|16
|Сельта
|8
|6
|17
|Жирона
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|8
|5