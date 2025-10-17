01:07 ()
Унион - Боруссия М 17 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-10-2025 20:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
17 Октября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Унион
Боруссия М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Боруссия М, которое состоится 17 Октября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
4 Португалия зщ Диогу Лейте
39 Германия зщ Деррик Кён
28 Австрия пз Кристофер Триммель
8 Германия пз Рани Хедира
19 Германия пз Яник Хаберер
7 Шотландия нп Оливер Бёрк
23 Сербия нп Андрей Илич
10 Германия нп Ильяс Анса
33 Германия вр Мориц Николас
29 США зщ Джозеф Скалли
4 Индонезия зщ Кевин Дикс
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
20 Германия зщ Лука Нец
27 Германия пз Рокко Райц
16 Германия пз Филипп Зандер
6 Германия пз Янник Энгельхардт
17 Южная Корея пз Йенс Кастроп
10 Германия пз Флориан Нойхаус
15 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Унион1 : 2Боруссия М
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Боруссия М1 : 0Унион
28.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Боруссия М0 : 0Унион
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Унион3 : 1Боруссия М
23.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия М0 : 1Унион
30.10.2022 Германия - Бундеслига 12-й тур Унион2 : 1Боруссия М
22.01.2022 Германия - Бундеслига 20-й тур Боруссия М1 : 2Унион
29.08.2021 Германия - Бундеслига 3-й тур Унион2 : 1Боруссия М
30.01.2021 Германия - Бундеслига 19-й тур Унион1 : 1Боруссия М
26.09.2020 Германия - Бундеслига 2-й тур Боруссия М1 : 1Унион
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 2 : 0Унион
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Унион0 : 0
21.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 3 : 4Унион
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Унион2 : 4
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 3 : 0Унион
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Боруссия М0 : 0
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Боруссия М4 : 6
21.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 1 : 1Боруссия М
14.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Боруссия М0 : 4
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 1 : 0Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария618
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг613
4
Лига чемпионов
Штутгарт612
5
Лига Европы
Байер611
6
Лига конференций
Кёльн610
7 Айнтрахт Ф69
8 Фрайбург68
9 Гамбург68
10 Санкт-Паули67
11 Хоффенхайм67
12 Вердер67
13 Унион67
14 Аугсбург66
15 Вольфсбург65
16
Стыковая зона
Майнц64
17
Зона вылета
Боруссия М63
18
Зона вылета
Хайденхайм63

Новости футбола

Обзоры матчей

