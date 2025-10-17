Унион - Боруссия М 17 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-10-2025 20:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
17 Октября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Боруссия М, которое состоится 17 Октября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|39
|зщ
|Деррик Кён
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|8
|пз
|Рани Хедира
|19
|пз
|Яник Хаберер
|7
|нп
|Оливер Бёрк
|23
|нп
|Андрей Илич
|10
|нп
|Ильяс Анса
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|20
|зщ
|Лука Нец
|27
|пз
|Рокко Райц
|16
|пз
|Филипп Зандер
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|17
|пз
|Йенс Кастроп
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|15
|нп
|Харис Табакович
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|23.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|29.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 4
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 0
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 6
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 4
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|6
|10
|7
|Айнтрахт Ф
|6
|9
|8
|Фрайбург
|6
|8
|9
|Гамбург
|6
|8
|10
|Санкт-Паули
|6
|7
|11
|Хоффенхайм
|6
|7
|12
|Вердер
|6
|7
|13
|Унион
|6
|7
|14
|Аугсбург
|6
|6
|15
|Вольфсбург
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|6
|3