ПСЖ - Страсбург 17 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-10-2025 20:45
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
17 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
ПСЖ
Страсбург

Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция).

Составы команд
ПСЖ
Париж
Страсбург
Страсбург
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
6 Украина зщ Илья Забарный
4 Бразилия зщ Лукас Бералдо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
19 Южная Корея пз Ли Кан Ин
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
49 Франция нп Ибрагим Мбайе
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
39 Бельгия вр Майк Пендерс
22 Франция зщ Гела Дуэ
24 Дания зщ Лукас Хёгсберг
6 Франция пз Исмаэль Дукуре
42 Кот-д'Ивуар пз Абдул Уаттара
83 Португалия пз Рафаэл Луиш
32 Аргентина пз Валентин Барко
80 Франция пз Феликс Лемарешаль
7 Португалия нп Диегу Морейра
20 Кот-д'Ивуар нп Мартиаль Годо
9 Аргентина нп Хоакин Паничелли
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Англия Лиам Росеньор
История личных встреч
03.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Страсбург2 : 1ПСЖ
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур ПСЖ4 : 2Страсбург
02.02.2024 Франция - Лига 1 20-й тур Страсбург1 : 2ПСЖ
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур ПСЖ3 : 0Страсбург
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Страсбург1 : 1ПСЖ
28.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур ПСЖ2 : 1Страсбург
29.04.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Страсбург3 : 3ПСЖ
14.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур ПСЖ4 : 2Страсбург
10.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Страсбург1 : 4ПСЖ
23.12.2020 Франция - Лига 1 17-й тур ПСЖ4 : 0Страсбург
05.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 1ПСЖ
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 2ПСЖ
27.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур ПСЖ2 : 0
22.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур 1 : 0ПСЖ
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур ПСЖ4 : 0
05.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур Страсбург5 : 0
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 1 : 2Страсбург
26.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур Страсбург1 : 2
21.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур 2 : 3Страсбург
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Страсбург1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ716
2
Лига чемпионов
Марсель715
3
Лига чемпионов
Страсбург715
4
Лига чемпионов
Лион715
5
Лига Европы
Монако713
6
Лига конференций
Ланс713
7 Лилль711
8 Париж710
9 Тулуза710
10 Ренн710
11 Брест78
12 Ницца78
13 Лорьян77
14 Гавр76
15 Нант76
16
Стыковая зона
Осер76
17
Зона вылета
Анже75
18
Зона вылета
Метц72

