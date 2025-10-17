ПСЖ - Страсбург 17 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-10-2025 20:45
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
17 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Страсбург, которое состоится 17 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Страсбург
Страсбург
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|6
|зщ
|Илья Забарный
|4
|зщ
|Лукас Бералдо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|49
|нп
|Ибрагим Мбайе
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|39
|вр
|Майк Пендерс
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|6
|пз
|Исмаэль Дукуре
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|83
|пз
|Рафаэл Луиш
|32
|пз
|Валентин Барко
|80
|пз
|Феликс Лемарешаль
|7
|нп
|Диегу Морейра
|20
|нп
|Мартиаль Годо
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|03.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 2
|02.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 1
|29.04.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 3
|14.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|4 : 2
|10.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 4
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|4 : 0
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|22.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|5 : 0
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|26.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Страсбург
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Ланс
|7
|13
|7
|Лилль
|7
|11
|8
|Париж
|7
|10
|9
|Тулуза
|7
|10
|10
|Ренн
|7
|10
|11
|Брест
|7
|8
|12
|Ницца
|7
|8
|13
|Лорьян
|7
|7
|14
|Гавр
|7
|6
|15
|Нант
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|7
|2