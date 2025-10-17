Арсенал Дз - Ислочь 17 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-10-2025 16:00
17 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
17 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Ислочь, которое состоится 17 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Дз
Дзержинск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|23.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|4 : 0
|23.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|0 : 2
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|17.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|07.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 3
|10.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|12.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|24
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|23
|48
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|24
|47
|4
|Торпедо-БелАЗ
|23
|41
|5
|Динамо-Брест
|24
|41
|6
|Минск
|24
|41
|7
|Ислочь
|24
|40
|8
|Неман
|23
|35
|9
|БАТЭ
|24
|30
|10
|Гомель
|23
|29
|11
|Витебск
|24
|27
|12
|Арсенал Дз
|24
|26
|13
|Нафтан
|24
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|24
|20
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|24
|17
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|24
|10