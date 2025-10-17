01:07 ()
Арсенал Дз - Ислочь 17 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-10-2025 16:00
17 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Арсенал Дз
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Ислочь, которое состоится 17 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Дз
Дзержинск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
23.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Ислочь4 : 0Арсенал Дз
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Арсенал Дз3 : 1Ислочь
13.04.2024 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Ислочь0 : 2Арсенал Дз
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Ислочь1 : 0Арсенал Дз
17.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Ислочь2 : 1Арсенал Дз
07.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Арсенал Дз1 : 3Ислочь
10.10.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 1 : 0Арсенал Дз
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 0Арсенал Дз
26.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Арсенал Дз1 : 1
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 0Арсенал Дз
12.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Арсенал Дз1 : 0
05.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Ислочь0 : 0
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 1Ислочь
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Ислочь1 : 1
14.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 1Ислочь
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 2Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2452
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2348
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2447
4 Торпедо-БелАЗ2341
5 Динамо-Брест2441
6 Минск2441
7 Ислочь2440
8 Неман2335
9 БАТЭ2430
10 Гомель2329
11 Витебск2427
12 Арсенал Дз2426
13 Нафтан2425
14
Стыковая зона
Сморгонь2420
15
Зона вылета
Слуцк2417
16
Зона вылета
Молодечно2410

