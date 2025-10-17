Динамо-Брест - Витебск 17 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-10-2025 18:00
Стадион: Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
17 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Витебск, которое состоится 17 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Динамо-Брест
Брест
Витебск
Витебск
История личных встреч
|23.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
|24.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|2 : 0
|28.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|4 : 4
|30.07.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 1 1 : 2
|03.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|1 : 0
|06.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|2 : 0
|29.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|24.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 0
|03.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|3 : 0
|21.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|15.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|15.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|29.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|24
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|23
|48
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|24
|47
|4
|Торпедо-БелАЗ
|23
|41
|5
|Динамо-Брест
|24
|41
|6
|Минск
|24
|41
|7
|Ислочь
|24
|40
|8
|Неман
|23
|35
|9
|БАТЭ
|24
|30
|10
|Гомель
|23
|29
|11
|Витебск
|24
|27
|12
|Арсенал Дз
|24
|26
|13
|Нафтан
|24
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|24
|20
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|24
|17
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|24
|10