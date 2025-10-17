01:07 ()
Динамо-Брест - Витебск 17 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-10-2025 18:00
Стадион: Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
17 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Динамо-Брест
Витебск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Витебск, которое состоится 17 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
23.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Витебск1 : 3Динамо-Брест
24.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Витебск2 : 0Динамо-Брест
28.06.2024 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест1 : 1Витебск
29.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Динамо-Брест4 : 4Витебск
30.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест1 : 1 1 : 2Витебск
03.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Витебск0 : 1Динамо-Брест
12.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Динамо-Брест1 : 0Витебск
06.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Витебск2 : 0Динамо-Брест
29.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Витебск3 : 1Динамо-Брест
24.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо-Брест0 : 0Витебск
03.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 0Динамо-Брест
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест3 : 0
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 1Динамо-Брест
15.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест2 : 0
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 0Динамо-Брест
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Витебск1 : 0
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 0 : 1Витебск
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Витебск1 : 2
15.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 0Витебск
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Витебск0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2452
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2348
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2447
4 Торпедо-БелАЗ2341
5 Динамо-Брест2441
6 Минск2441
7 Ислочь2440
8 Неман2335
9 БАТЭ2430
10 Гомель2329
11 Витебск2427
12 Арсенал Дз2426
13 Нафтан2425
14
Стыковая зона
Сморгонь2420
15
Зона вылета
Слуцк2417
16
Зона вылета
Молодечно2410

