01:07 ()
Свернуть список

Фортуна - Айнтрахт Б 17 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-10-2025 18:30
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
17 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур
Фортуна
Айнтрахт Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Айнтрахт Б, которое состоится 17 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
03.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Айнтрахт Б2 : 2Фортуна
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Фортуна5 : 0Айнтрахт Б
07.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Фортуна2 : 0Айнтрахт Б
27.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Айнтрахт Б1 : 4Фортуна
24.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Фортуна3 : 1Айнтрахт Б
20.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Айнтрахт Б2 : 2Фортуна
08.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Фортуна2 : 2Айнтрахт Б
11.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Б0 : 0Фортуна
15.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Б0 : 1Фортуна
31.07.2017 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Фортуна2 : 2Айнтрахт Б
03.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Фортуна2 : 3
27.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 0 : 1Фортуна
21.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Фортуна0 : 3
14.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 2Фортуна
30.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Фортуна0 : 0
03.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Б1 : 2
28.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 3 : 1Айнтрахт Б
20.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Б1 : 4
13.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 2 : 1Айнтрахт Б
30.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Айнтрахт Б1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Эльверсберг819
2
Повышение
Шальке-04818
3
Плей-офф за повышение
Дармштадт 98817
4 Падерборн 07817
5 Ганновер-96817
6 Кайзерслаутерн815
7 Карлсруэ815
8 Герта811
9 Арминия810
10 Хольштайн810
11 Пройссен Мюнстер810
12 Гройтер Фюрт810
13 Фортуна810
14 Нюрнберг87
15 Айнтрахт Б87
16
Стыковая зона
Динамо Др86
17
Зона вылета
Бохум83
18
Зона вылета
Магдебург83

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close