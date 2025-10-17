Фортуна - Айнтрахт Б 17 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-10-2025 18:30
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
17 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Айнтрахт Б, которое состоится 17 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
|03.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 0
|07.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 4
|24.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|20.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
|08.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|11.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|15.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|31.07.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|03.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 3
|27.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|03.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 4
|13.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Эльверсберг
|8
|19
| 2
Повышение
|Шальке-04
|8
|18
| 3
Плей-офф за повышение
|Дармштадт 98
|8
|17
|4
|Падерборн 07
|8
|17
|5
|Ганновер-96
|8
|17
|6
|Кайзерслаутерн
|8
|15
|7
|Карлсруэ
|8
|15
|8
|Герта
|8
|11
|9
|Арминия
|8
|10
|10
|Хольштайн
|8
|10
|11
|Пройссен Мюнстер
|8
|10
|12
|Гройтер Фюрт
|8
|10
|13
|Фортуна
|8
|10
|14
|Нюрнберг
|8
|7
|15
|Айнтрахт Б
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Динамо Др
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Бохум
|8
|3
| 18
Зона вылета
|Магдебург
|8
|3