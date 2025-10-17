01:07 ()
Ганновер-96 - Шальке-04 17 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-10-2025 18:30
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
17 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур
Ганновер-96
Шальке-04

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Шальке-04, которое состоится 17 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
14.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Шальке-041 : 2Ганновер-96
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Ганновер-961 : 0Шальке-04
07.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Ганновер-961 : 1Шальке-04
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Шальке-043 : 2Ганновер-96
19.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Шальке-042 : 1Ганновер-96
15.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Ганновер-960 : 1Шальке-04
31.03.2019 Германия - Бундеслига 27-й тур Ганновер-960 : 1Шальке-04
03.11.2018 Германия - Бундеслига 10-й тур Шальке-043 : 1Ганновер-96
21.01.2018 Германия - Бундеслига 19-й тур Шальке-041 : 1Ганновер-96
27.08.2017 Германия - Бундеслига 2-й тур Ганновер-961 : 0Шальке-04
05.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 2 : 2Ганновер-96
28.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Ганновер-963 : 1
21.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 2Ганновер-96
13.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Ганновер-960 : 3
30.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 2Ганновер-96
05.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 2Шальке-04
26.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Шальке-041 : 0
20.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 0 : 2Шальке-04
13.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Шальке-040 : 1
31.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 1Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Эльверсберг819
2
Повышение
Шальке-04818
3
Плей-офф за повышение
Дармштадт 98817
4 Падерборн 07817
5 Ганновер-96817
6 Кайзерслаутерн815
7 Карлсруэ815
8 Герта811
9 Арминия810
10 Хольштайн810
11 Пройссен Мюнстер810
12 Гройтер Фюрт810
13 Фортуна810
14 Нюрнберг87
15 Айнтрахт Б87
16
Стыковая зона
Динамо Др86
17
Зона вылета
Бохум83
18
Зона вылета
Магдебург83

