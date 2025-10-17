Шавиш - Бенфика 17 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-10-2025 20:30
17 Октября 2025 года в 21:30 (+03:00). Кубок Португалии, 3-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Бенфика, которое состоится 17 Октября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 3-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шавиш
Бенфика
Лиссабон
История личных встреч
|29.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|15.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 0
|29.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|5 : 0
|26.02.2019
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|4 : 0
|27.09.2018
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|20.01.2018
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|14.08.2017
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|25.02.2017
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 1
|24.09.2016
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 2
|20.09.2025
|Кубок Португалии
|2-й раунд
|0 : 2
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|2 : 0
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|10.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|23.09.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
2-й раунд
| Ош Белененсеш
Маритиму
|2 : 0
| Синтренсе
Визела
|2 : 1
| Санжуаненсе
Фелгейраш
|0 : 4
| Паредиш
Шавиш
|0 : 2
| Лузитану де Эвора
Серпа
|1 : 0
| Амаранти
Сантарем
|2 : 0
| Монкарапашенсе
Анадия
|1 : 1 1 : 4
| Машику
Вила Реал
|0 : 2
| Атлетико Лиссабон
Ребордоза
|1 : 0
| Силвиш
Оливейра Оспиталь
|3 : 2 ДВ
3-й раунд
| Шавиш
Бенфика
|17.10
| Сан-Жоау Вер
Фамаликан
|18.10
| Лейрия
Алверка
|18.10
| Алпендорада
Эштрела
|18.10
| Пасуш де Феррейра
Спортинг
|18.10
| Фафи
Морейренсе
|19.10
| Атлетико Лиссабон
Фелгейраш
|19.10
| Амаранти
Лейшойнш
|19.10
| Портимоненсе
Арока
|19.10
| Синтренсе
Риу Аве
|19.10
| Вила Реал
Тондела
|19.10
| Ош Белененсеш
Эшторил
|19.10