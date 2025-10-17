01:08 ()
Шавиш - Бенфика 17 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-10-2025 20:30
17 Октября 2025 года в 21:30 (+03:00). Кубок Португалии, 3-й раунд
Шавиш
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Бенфика, которое состоится 17 Октября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 3-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шавиш
Шавиш
Бенфика
Лиссабон
История личных встреч
29.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Бенфика1 : 0Шавиш
04.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Шавиш0 : 2Бенфика
15.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Шавиш1 : 0Бенфика
29.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Бенфика5 : 0Шавиш
26.02.2019 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика4 : 0Шавиш
27.09.2018 Португалия - Примейра 6-й тур Шавиш2 : 2Бенфика
20.01.2018 Португалия - Примейра 19-й тур Бенфика3 : 0Шавиш
14.08.2017 Португалия - Примейра 2-й тур Шавиш0 : 1Бенфика
25.02.2017 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика3 : 1Шавиш
24.09.2016 Португалия - Примейра 6-й тур Шавиш0 : 2Бенфика
20.09.2025 Кубок Португалии 2-й раунд 0 : 2Шавиш
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 3 : 0Шавиш
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала Шавиш2 : 0
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур 3 : 0Шавиш
10.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Шавиш0 : 1
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 0 : 0Бенфика
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 0Бенфика
26.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика2 : 1
23.09.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Бенфика1 : 1
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 3Бенфика
Турнирная таблица
2-й раунд
Ош Белененсеш
Маритиму
2 : 0
Синтренсе
Визела
2 : 1
Санжуаненсе
Фелгейраш
0 : 4
Паредиш
Шавиш
0 : 2
Лузитану де Эвора
Серпа
1 : 0
Амаранти
Сантарем
2 : 0
Монкарапашенсе
Анадия
1 : 1 1 : 4
Машику
Вила Реал
0 : 2
Атлетико Лиссабон
Ребордоза
1 : 0
Силвиш
Оливейра Оспиталь
3 : 2 ДВ
3-й раунд
Шавиш
Бенфика
17.10
Сан-Жоау Вер
Фамаликан
18.10
Лейрия
Алверка
18.10
Алпендорада
Эштрела
18.10
Пасуш де Феррейра
Спортинг
18.10
Фафи
Морейренсе
19.10
Атлетико Лиссабон
Фелгейраш
19.10
Амаранти
Лейшойнш
19.10
Портимоненсе
Арока
19.10
Синтренсе
Риу Аве
19.10
Вила Реал
Тондела
19.10
Ош Белененсеш
Эшторил
19.10

