00:45 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Свернуть список

Спартак М - Ростов 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 14:15
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
18 Октября 2025 года в 15:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур
Спартак М
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ростов, которое состоится 18 Октября 2025 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Сербия Ненад Сакич (и.о.)
Испания Джонатан Альба
История личных встреч
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Ростов1 : 1Спартак М
18.09.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур Спартак М1 : 2Ростов
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Ростов0 : 2Спартак М
16.05.2025 Россия — МФЛ 10-й тур Спартак М1 : 3Ростов
15.05.2025 Fonbet Кубок России Финал (Путь регионов) Спартак М1 : 2Ростов
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Ростов0 : 3Спартак М
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Ростов2 : 1Спартак М
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Спартак М0 : 1Ростов
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М1 : 4Ростов
05.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Спартак М3 : 0Ростов
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Спартак М5 : 2
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 3 : 2Спартак М
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Ростов1 : 1Спартак М
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур 1 : 2Спартак М
28.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Спартак М3 : 0
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур 0 : 1Ростов
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 0 : 1Ростов
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Ростов1 : 1Спартак М
02.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур 1 : 1 4 : 2Ростов
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Ростов0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1124
2 Локомотив М1123
3 Краснодар1123
4 Зенит1120
5 Балтика1120
6 Спартак М1118
7 Рубин1118
8 Динамо М1115
9 Ахмат1115
10 Ростов1113
11 Крылья Советов1112
12 Динамо Мх1110
13
Стыковая зона
Акрон118
14
Стыковая зона
Оренбург117
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород116
16
Зона вылета
Сочи115

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close