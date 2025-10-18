00:46 ()
Кристал Пэлас - Борнмут 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 16:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
18 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Кристал Пэлас
Борнмут

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Борнмут, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Борнмут
Борнмут
1АнглияврДин Хендерсон
26СШАзщКрис Ричардс
5ФранциязщМаксанс Лакруа
6АнглиязщМарк Гехи
2КолумбияпзДаниэль Муньос
20АнглияпзАдам Уортон
18ЯпонияпзДаити Камада
3АнглияпзТайрик Митчелл
7СенегалпзИсмаила Сарр
10ИспаниянпЙереми Пино
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
1СербияврДжордже Петрович
23АнглиязщДжеймс Хилл
18ФранциязщБафоде Диаките
5АргентиназщМаркос Сенеси
3ФранциязщАдриен Трюффер
12СШАпзТайлер Адамс
8АнглияпзАлекс Скотт
16АнглияпзМаркус Таверньер
24ГананпАнтуан Семеньо
9Бразилиянп Эванилсон
19НидерландынпДжастин Клюйверт
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
19.04.2025Англия — Премьер-лига33-й турКристал Пэлас0 : 0Борнмут
26.12.2024Англия — Премьер-лига18-й турБорнмут0 : 0Кристал Пэлас
02.04.2024Англия - Премьер-лига31-й турБорнмут1 : 0Кристал Пэлас
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турКристал Пэлас0 : 2Борнмут
13.05.2023Англия - Премьер-лига36-й турКристал Пэлас2 : 0Борнмут
31.12.2022Англия - Премьер-лига18-й турБорнмут0 : 2Кристал Пэлас
15.09.2020Англия - Кубок лиги2-й раундБорнмут0 : 0 11 : 10Кристал Пэлас
20.06.2020Англия - Премьер-лига30-й турБорнмут0 : 2Кристал Пэлас
03.12.2019Англия - Премьер-лига15-й турКристал Пэлас1 : 0Борнмут
12.05.2019Англия - Премьер-лига38-й турКристал Пэлас5 : 3Борнмут
05.10.2025Англия — Премьер-лига7-й тур2 : 1Кристал Пэлас
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур0 : 2Кристал Пэлас
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й турКристал Пэлас2 : 1
20.09.2025Англия — Премьер-лига5-й тур1 : 2Кристал Пэлас
16.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финалаКристал Пэлас1 : 1 4 : 2
03.10.2025Англия — Премьер-лига7-й турБорнмут3 : 1
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й тур2 : 2Борнмут
21.09.2025Англия — Премьер-лига5-й турБорнмут0 : 0
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турБорнмут2 : 1
30.08.2025Англия — Премьер-лига3-й тур0 : 1Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал716
2
Лига чемпионов
Ливерпуль715
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур714
4
Лига чемпионов
Борнмут714
5
Лига Европы
Манчестер Сити713
6 Кристал Пэлас712
7 Челси711
8 Эвертон711
9 Сандерленд711
10 Манчестер Юнайтед710
11 Ньюкасл Юнайтед79
12 Брайтон энд Хоув Альбион79
13 Астон Вилла79
14 Фулхэм78
15 Лидс Юнайтед78
16 Брентфорд77
17 Ноттингем Форест75
18
Зона вылета
Бёрнли74
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед74
20
Зона вылета
Вулверхэмптон72

