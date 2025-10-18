Кристал Пэлас - Борнмут 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 16:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
18 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Борнмут, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|20
|пз
|Адам Уортон
|18
|пз
|Даити Камада
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|10
|нп
|Йереми Пино
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Джордже Петрович
|23
|зщ
|Джеймс Хилл
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|8
|пз
|Алекс Скотт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Эванилсон
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Андони Ираола
История личных встреч
|19.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 0
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|15.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 11 : 10
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 2
|03.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 3
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|16.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 2
|03.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|7
|13
|6
|Кристал Пэлас
|7
|12
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Эвертон
|7
|11
|9
|Сандерленд
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|10
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|9
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|9
|13
|Астон Вилла
|7
|9
|14
|Фулхэм
|7
|8
|15
|Лидс Юнайтед
|7
|8
|16
|Брентфорд
|7
|7
|17
|Ноттингем Форест
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|2