Вильярреал - Бетис 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 18:30
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
18 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Бетис, которое состоится 18 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Бетис
|25
|вр
|Арнау Тенас
|26
|зщ
|Пау Наварро
|4
|зщ
|Рафа Марин
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|20
|нп
|Альберто Молейро
|19
|нп
|Николя Пепе
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|25
|вр
|Пау Лопес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|4
|зщ
|Натан
|5
|зщ
|Марк Бартра
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|14
|пз
|Софьян Амрабат
|7
|пз
|Антони
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|10
|нп
|Эз Абде
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 2
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|14.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 2
|13.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 2
|19.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|8
|13
| 6
Лига конференций
|Эльче
|8
|13
|7
|Атлетико М
|8
|13
|8
|Севилья
|8
|13
|9
|Эспаньол
|8
|12
|10
|Алавес
|8
|11
|11
|Хетафе
|8
|11
|12
|Осасуна
|8
|10
|13
|Леванте
|8
|8
|14
|Райо Вальекано
|8
|8
|15
|Валенсия
|8
|8
|16
|Сельта
|8
|6
|17
|Жирона
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|8
|5