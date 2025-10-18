00:46 ()
Суббота 18 октября
Вильярреал - Бетис 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 18:30
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
18 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Вильярреал
Бетис

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Бетис, которое состоится 18 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Бетис
Севилья
25ИспанияврАрнау Тенас
26ИспаниязщПау Наварро
4ИспаниязщРафа Марин
12ПортугалиязщРенату Вейга
23ИспаниязщСерхи Кардона
17КанадазщТейджон Бьюкенен
18СенегалпзПап Гейе
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
20ИспаниянпАльберто Молейро
19Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
25ИспанияврПау Лопес
2ИспаниязщЭктор Бельерин
4Бразилиязщ Натан
5ИспаниязщМарк Бартра
12ШвейцариязщРикардо Родригес
21ИспанияпзМарк Рока
14МароккопзСофьян Амрабат
7Бразилияпз Антони
8ИспанияпзПабло Форнальс
10МарокконпЭз Абде
19КолумбиянпКучо Эрнандес
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
13.04.2025Испания — Примера31-й турБетис1 : 2Вильярреал
15.12.2024Испания — Примера17-й турВильярреал1 : 2Бетис
10.03.2024Испания - Примера28-й турБетис2 : 3Вильярреал
13.08.2023Испания - Примера1-й турВильярреал1 : 2Бетис
12.03.2023Испания - Примера25-й турВильярреал1 : 1Бетис
11.09.2022Испания - Примера5-й турБетис1 : 0Вильярреал
06.02.2022Испания - Примера23-й турБетис0 : 2Вильярреал
03.10.2021Испания - Примера8-й турВильярреал2 : 0Бетис
14.02.2021Испания - Примера23-й турВильярреал1 : 2Бетис
13.12.2020Испания - Примера13-й турБетис1 : 1Вильярреал
04.10.2025Испания — Примера8-й тур3 : 1Вильярреал
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турВильярреал2 : 2
27.09.2025Испания — Примера7-й турВильярреал1 : 0
23.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 2Вильярреал
20.09.2025Испания — Примера5-й турВильярреал2 : 1
05.10.2025Испания — Примера8-й тур1 : 2Бетис
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур0 : 2Бетис
28.09.2025Испания — Примера7-й турБетис2 : 0
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турБетис2 : 2
19.09.2025Испания — Примера5-й турБетис3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид821
2
Лига чемпионов
Барселона819
3
Лига чемпионов
Вильярреал816
4
Лига чемпионов
Бетис815
5
Лига Европы
Атлетик Б813
6
Лига конференций
Эльче813
7 Атлетико М813
8 Севилья813
9 Эспаньол812
10 Алавес811
11 Хетафе811
12 Осасуна810
13 Леванте88
14 Райо Вальекано88
15 Валенсия88
16 Сельта86
17 Жирона86
18
Зона вылета
Овьедо86
19
Зона вылета
Реал Сосьедад85
20
Зона вылета
Мальорка85

