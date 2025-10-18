00:47 ()
Суббота 18 октября
Торино - Наполи 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 18:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
18 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Торино
Наполи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Наполи, которое состоится 18 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Наполи
Неаполь
81УругвайврФранко Израэль
13ЧилизщГильермо Марипан
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
25ФранциязщНильс Нкунку
61ФранцияпзАдриен Тамез
22ИталияпзЧезаре Казадей
32АлбанияпзКристьян Аслани
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
16НорвегияпзМаркус Педерсен
26БельгиянпСириль Нгонж
18АргентинанпДжованни Симеоне
32СербияврВаня Милинкович-Савич
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
35ИталиязщЛука Марьянуччи
5БразилиязщЖуан Жесус
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
11БельгияпзКевин Де Брёйне
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
6ШотландияпзБилли Гилмор
99КамерунпзФранк Ангисса
7БразилиянпДавид Нерес
19ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
27.04.2025Италия — Серия А34-й турНаполи2 : 0Торино
01.12.2024Италия — Серия А14-й турТорино0 : 1Наполи
08.03.2024Италия - Серия А28-й турНаполи1 : 1Торино
07.01.2024Италия - Серия А19-й турТорино3 : 0Наполи
19.03.2023Италия - Серия АСерия А. 27-й турТорино0 : 4Наполи
01.10.2022Италия - Серия АСерия А. 8-й турНаполи3 : 1Торино
07.05.2022Италия - Серия А36-й турТорино0 : 1Наполи
17.10.2021Италия - Серия А8-й турНаполи1 : 0Торино
26.04.2021Италия - Серия А33-й турТорино0 : 2Наполи
23.12.2020Италия - Серия А14-й турНаполи1 : 1Торино
04.10.2025Италия — Серия А6-й тур3 : 3Торино
29.09.2025Италия — Серия А5-й тур2 : 1Торино
25.09.2025Кубок Италии1/16 финалаТорино1 : 0
21.09.2025Италия — Серия А4-й турТорино0 : 3
14.09.2025Италия — Серия А3-й тур0 : 1Торино
05.10.2025Италия — Серия А6-й турНаполи2 : 1
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турНаполи2 : 1
28.09.2025Италия — Серия А5-й тур2 : 1Наполи
22.09.2025Италия — Серия А4-й турНаполи3 : 2
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 0Наполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи615
2
Лига чемпионов
Рома615
3
Лига чемпионов
Милан613
4
Лига чемпионов
Ювентус612
5
Лига Европы
Интер М612
6
Лига конференций
Аталанта610
7 Болонья610
8 Кремонезе69
9 Комо69
10 Сассуоло69
11 Кальяри68
12 Удинезе68
13 Лацио67
14 Лечче65
15 Парма65
16 Торино65
17 Фиорентина63
18
Зона вылета
Верона63
19
Зона вылета
Дженоа62
20
Зона вылета
Пиза62

