Торино - Наполи 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 18:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
18 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Наполи, которое состоится 18 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Наполи
Неаполь
|81
|вр
|Франко Израэль
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|25
|зщ
|Нильс Нкунку
|61
|пз
|Адриен Тамез
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|32
|пз
|Кристьян Аслани
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|35
|зщ
|Лука Марьянуччи
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|6
|пз
|Билли Гилмор
|99
|пз
|Франк Ангисса
|7
|нп
|Давид Нерес
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Марко Барони
|Антонио Конте
История личных встреч
|27.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|08.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|3 : 0
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|0 : 4
|01.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|3 : 1
|07.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|26.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|25.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|22.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Интер М
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|6
|10
|7
|Болонья
|6
|10
|8
|Кремонезе
|6
|9
|9
|Комо
|6
|9
|10
|Сассуоло
|6
|9
|11
|Кальяри
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|8
|13
|Лацио
|6
|7
|14
|Лечче
|6
|5
|15
|Парма
|6
|5
|16
|Торино
|6
|5
|17
|Фиорентина
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Верона
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|6
|2
| 20
Зона вылета
|Пиза
|6
|2