Кёльн - Аугсбург 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 15:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
18 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Аугсбург, которое состоится 18 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Марвин Швебе
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|2
|зщ
|Жоэль Шмид
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|3
|зщ
|Доминик Хайнц
|18
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|13
|нп
|Саид Эль-Мала
|9
|нп
|Рагнар Ахе
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|27
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|36
|пз
|Мерт Кёмюр
|17
|пз
|Кристиян Якич
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|26
|нп
|Элиас Саад
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
|Сандро Вагнер
История личных встреч
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|16.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 2
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 4
|10.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|23.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|07.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|30.11.2019
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|03.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 3
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|6
|10
|7
|Айнтрахт Ф
|6
|9
|8
|Фрайбург
|6
|8
|9
|Гамбург
|6
|8
|10
|Санкт-Паули
|6
|7
|11
|Хоффенхайм
|6
|7
|12
|Вердер
|6
|7
|13
|Унион
|6
|7
|14
|Аугсбург
|6
|6
|15
|Вольфсбург
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|6
|3