00:47 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Свернуть список

Кёльн - Аугсбург 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 15:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
18 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Кёльн
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Аугсбург, которое состоится 18 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
1ГерманияврМарвин Швебе
6ГерманиязщЭрик Мартель
2ШвейцариязщЖоэль Шмид
4ГерманиязщТимо Хюберс
3ГерманиязщДоминик Хайнц
18ИсландияпзИсак-Бергманн Йоуханнессон
28НорвегияпзСебастиан Себулонсен
32СШАпзКристоффер Лунн
16ПольшапзЯкуб Каминьский
13ГерманиянпСаид Эль-Мала
9ГерманиянпРагнар Ахе
1ГерманияврФинн Дамен
5ФранциязщКрислен Матсима
40СШАзщНоакай Бэнкс
27ГерманиязщМариус Вольф
13ГрециязщДимитрис Яннулис
36ГерманияпзМерт Кёмюр
17ХорватияпзКристиян Якич
8КосовопзЭльвис Реджбечай
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
26ТуниснпЭлиас Саад
Главные тренеры
ГерманияЛукас Кваснёк
ГерманияСандро Вагнер
История личных встреч
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й турАугсбург1 : 1Кёльн
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турКёльн1 : 1Аугсбург
08.04.2023Германия - Бундеслига27-й турАугсбург1 : 3Кёльн
16.10.2022Германия - Бундеслига10-й турКёльн3 : 2Аугсбург
30.04.2022Германия - Бундеслига32-й турАугсбург1 : 4Кёльн
10.12.2021Германия - Бундеслига15-й турКёльн0 : 2Аугсбург
23.04.2021Германия - Бундеслига31-й турАугсбург2 : 3Кёльн
02.01.2021Германия - Бундеслига14-й турКёльн0 : 1Аугсбург
07.06.2020Германия - Бундеслига30-й турАугсбург1 : 1Кёльн
30.11.2019Германия - Бундеслига13-й турКёльн1 : 1Аугсбург
03.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур0 : 1Кёльн
28.09.2025Германия — Бундеслига5-й турКёльн1 : 2
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й тур3 : 1Кёльн
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур3 : 3Кёльн
31.08.2025Германия — Бундеслига2-й турКёльн4 : 1
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й турАугсбург3 : 1
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур2 : 1Аугсбург
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й турАугсбург1 : 4
14.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур2 : 1Аугсбург
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й турАугсбург2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария618
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг613
4
Лига чемпионов
Штутгарт612
5
Лига Европы
Байер611
6
Лига конференций
Кёльн610
7 Айнтрахт Ф69
8 Фрайбург68
9 Гамбург68
10 Санкт-Паули67
11 Хоффенхайм67
12 Вердер67
13 Унион67
14 Аугсбург66
15 Вольфсбург65
16
Стыковая зона
Майнц64
17
Зона вылета
Боруссия М63
18
Зона вылета
Хайденхайм63

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close