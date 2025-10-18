РБ Лейпциг - Гамбург 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 15:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
18 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Гамбург, которое состоится 18 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Гамбург
Гамбург
|1
|вр
|Петер Гулачи
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|20
|пз
|Ассан Уэдраого
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|9
|нп
|Жоан Бакайоко
|40
|нп
|Ромуло
|7
|нп
|Антонио Нуса
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|8
|зщ
|Даниэль Эльфадли
|2
|зщ
|Уильям Микельбренси
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|24
|пз
|Николас Капальдо
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|21
|пз
|Николай Ремберг
|14
|нп
|Райан Филипп
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|7
|нп
|Жан-Люк Домпе
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Мерлин Польцин
История личных встреч
|18.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|4 : 0
|23.04.2019
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 3
|27.01.2018
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|08.09.2017
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
|11.02.2017
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 3
|17.09.2016
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 4
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|4 : 0
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|29.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|6
|10
|7
|Айнтрахт Ф
|6
|9
|8
|Фрайбург
|6
|8
|9
|Гамбург
|6
|8
|10
|Санкт-Паули
|6
|7
|11
|Хоффенхайм
|6
|7
|12
|Вердер
|6
|7
|13
|Унион
|6
|7
|14
|Аугсбург
|6
|6
|15
|Вольфсбург
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|6
|3