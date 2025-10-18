00:47 ()
Суббота 18 октября
РБ Лейпциг - Гамбург 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 15:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
18 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
РБ Лейпциг
Гамбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Гамбург, которое состоится 18 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Гамбург
Гамбург
1ВенгрияврПетер Гулачи
17ГерманиязщРидле Баку
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
20ГерманияпзАссан Уэдраого
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
9БельгиянпЖоан Бакайоко
40Бразилиянп Ромуло
7НорвегиянпАнтонио Нуса
1ПортугалияврДаниэл Хойер
44ХорватиязщЛука Вушкович
8ГерманиязщДаниэль Эльфадли
2ФранциязщУильям Микельбренси
28ШвейцариязщМиро Мухайм
24АргентинапзНиколас Капальдо
6БельгияпзАльберт-Самби Локонга
21ГерманияпзНиколай Ремберг
14ФранциянпРайан Филипп
11ГананпРансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
7ФранциянпЖан-Люк Домпе
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияМерлин Польцин
История личных встреч
18.10.2022Кубок Германии1/16 финалаРБ Лейпциг4 : 0Гамбург
23.04.2019Кубок Германии1/2 финалаГамбург1 : 3РБ Лейпциг
27.01.2018Германия - Бундеслига20-й турРБ Лейпциг1 : 1Гамбург
08.09.2017Германия - Бундеслига3-й турГамбург0 : 2РБ Лейпциг
11.02.2017Германия - Бундеслига20-й турРБ Лейпциг0 : 3Гамбург
17.09.2016Германия - Бундеслига3-й турГамбург0 : 4РБ Лейпциг
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур1 : 1РБ Лейпциг
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур0 : 1РБ Лейпциг
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й турРБ Лейпциг3 : 1
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур0 : 1РБ Лейпциг
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й турРБ Лейпциг2 : 0
05.10.2025Германия — Бундеслига6-й турГамбург4 : 0
28.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур0 : 0Гамбург
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й турГамбург2 : 1
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур5 : 0Гамбург
29.08.2025Германия — Бундеслига2-й турГамбург0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария618
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг613
4
Лига чемпионов
Штутгарт612
5
Лига Европы
Байер611
6
Лига конференций
Кёльн610
7 Айнтрахт Ф69
8 Фрайбург68
9 Гамбург68
10 Санкт-Паули67
11 Хоффенхайм67
12 Вердер67
13 Унион67
14 Аугсбург66
15 Вольфсбург65
16
Стыковая зона
Майнц64
17
Зона вылета
Боруссия М63
18
Зона вылета
Хайденхайм63

