Вольфсбург - Штутгарт 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 15:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
18 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Вольфсбург
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Штутгарт, которое состоится 18 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Штутгарт
Штутгарт
1ПольшаврКамиль Грабара
2ГерманиязщКилиан Фишер
15ГерманиязщМоритц Йенц
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ДаниязщЙоаким Мехле
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
24ДанияпзКристиан Эриксен
11ДаниянпАдам Дагим
9АлжирнпМохамед Амура
7ДаниянпАндреас Сков Ольсен
33ГерманияврАлександр Нюбель
14ШвейцариязщЛука Хакес
24ГерманиязщЮлиан Хабот
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
27ФранцияпзБадредин Буанани
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
10ГерманиянпКрис Фюрих
8ПортугалиянпТьягу Томаш
Главные тренеры
НидерландыПаул Симонис
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турШтутгарт1 : 2Вольфсбург
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турВольфсбург2 : 2Штутгарт
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турВольфсбург2 : 3Штутгарт
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт3 : 1Вольфсбург
18.03.2023Германия - Бундеслига25-й турШтутгарт0 : 1Вольфсбург
01.10.2022Германия - Бундеслига8-й турВольфсбург3 : 2Штутгарт
30.04.2022Германия - Бундеслига32-й турШтутгарт1 : 1Вольфсбург
11.12.2021Германия - Бундеслига15-й турВольфсбург0 : 2Штутгарт
21.04.2021Германия - Бундеслига30-й турШтутгарт1 : 3Вольфсбург
20.12.2020Германия - Бундеслига13-й турВольфсбург1 : 0Штутгарт
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур3 : 1Вольфсбург
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й турВольфсбург0 : 1
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й тур1 : 0Вольфсбург
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й турВольфсбург3 : 3
31.08.2025Германия — Бундеслига2-й турВольфсбург1 : 1
05.10.2025Германия — Бундеслига6-й турШтутгарт1 : 0
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур2 : 0Штутгарт
28.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур1 : 2Штутгарт
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турШтутгарт2 : 1
19.09.2025Германия — Бундеслига4-й турШтутгарт2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария618
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг613
4
Лига чемпионов
Штутгарт612
5
Лига Европы
Байер611
6
Лига конференций
Кёльн610
7 Айнтрахт Ф69
8 Фрайбург68
9 Гамбург68
10 Санкт-Паули67
11 Хоффенхайм67
12 Вердер67
13 Унион67
14 Аугсбург66
15 Вольфсбург65
16
Стыковая зона
Майнц64
17
Зона вылета
Боруссия М63
18
Зона вылета
Хайденхайм63

Отзывы и комментарии к матчу

