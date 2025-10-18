Вольфсбург - Штутгарт 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 15:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
18 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Штутгарт, которое состоится 18 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Штутгарт
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|15
|зщ
|Моритц Йенц
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|11
|нп
|Адам Дагим
|9
|нп
|Мохамед Амура
|7
|нп
|Андреас Сков Ольсен
|33
|вр
|Александр Нюбель
|14
|зщ
|Лука Хакес
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|27
|пз
|Бадредин Буанани
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|10
|нп
|Крис Фюрих
|8
|нп
|Тьягу Томаш
Главные тренеры
|Паул Симонис
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|18.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 3
|20.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 3
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|19.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|6
|10
|7
|Айнтрахт Ф
|6
|9
|8
|Фрайбург
|6
|8
|9
|Гамбург
|6
|8
|10
|Санкт-Паули
|6
|7
|11
|Хоффенхайм
|6
|7
|12
|Вердер
|6
|7
|13
|Унион
|6
|7
|14
|Аугсбург
|6
|6
|15
|Вольфсбург
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|6
|3