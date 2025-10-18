НАК Бреда - ПЕК Зволле 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 21:00
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
18 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - ПЕК Зволле, которое состоится 18 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
ПЕК Зволле
Зволле
История личных встреч
|04.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 3
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 2
|19.01.2022
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 1
|15.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 0
|15.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|20.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 0
|21.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 2
|17.01.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|4 : 1
|31.08.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 1
|25.01.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|03.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 4
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|8
|16
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|15
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|8
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|8
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|13
|9
|Утрехт
|8
|10
|10
|Гоу Эхед Иглс
|8
|10
|11
|Спарта
|8
|10
|12
|Херенвен
|8
|9
|13
|Волендам
|8
|7
|14
|Телстар
|8
|7
|15
|НАК Бреда
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|8
|3