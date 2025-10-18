00:48 ()
Суббота 18 октября
НАК Бреда - ПЕК Зволле 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 21:00
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
18 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
НАК Бреда
ПЕК Зволле

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - ПЕК Зволле, которое состоится 18 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
ПЕК Зволле
Зволле
История личных встреч
04.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур НАК Бреда1 : 3ПЕК Зволле
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур ПЕК Зволле1 : 2НАК Бреда
19.01.2022 Кубок Нидерландов 1/8 финала НАК Бреда2 : 1ПЕК Зволле
15.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НАК Бреда0 : 0ПЕК Зволле
15.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур ПЕК Зволле0 : 0НАК Бреда
20.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПЕК Зволле1 : 0НАК Бреда
21.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур НАК Бреда0 : 2ПЕК Зволле
17.01.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПЕК Зволле4 : 1НАК Бреда
31.08.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур НАК Бреда3 : 1ПЕК Зволле
25.01.2014 Нидерланды - Эредивизия 20-й тур НАК Бреда1 : 2ПЕК Зволле
03.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур НАК Бреда1 : 2
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 1НАК Бреда
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур НАК Бреда2 : 1
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 2 : 2НАК Бреда
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур НАК Бреда0 : 1
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур ПЕК Зволле0 : 4
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 1ПЕК Зволле
24.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур ПЕК Зволле0 : 2
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 3 : 1ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд822
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
3
Лига чемпионов
Аякс816
4
Лига Европы
АЗ Алкмар815
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген815
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген813
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте813
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна813
9 Утрехт810
10 Гоу Эхед Иглс810
11 Спарта810
12 Херенвен89
13 Волендам87
14 Телстар87
15 НАК Бреда87
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле87
17
Зона вылета
Эксельсиор86
18
Зона вылета
Хераклес83

