Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 13:30
Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
18 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 10-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл, которое состоится 18 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
01.02.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Миллуолл2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
21.09.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Миллуолл
20.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Миллуолл
26.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Миллуолл2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
11.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Миллуолл
14.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Миллуолл0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
15.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Миллуолл2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
07.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Миллуолл
17.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Миллуолл
08.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Миллуолл1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
04.10.2025 Англия — Чемпионшип 9-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
01.10.2025 Англия — Чемпионшип 8-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0
27.09.2025 Англия — Чемпионшип 7-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
20.09.2025 Англия — Чемпионшип 6-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0
13.09.2025 Англия — Чемпионшип 5-й тур 1 : 3Куинз Парк Рейнджерс
04.10.2025 Англия — Чемпионшип 9-й тур Миллуолл3 : 0
01.10.2025 Англия — Чемпионшип 8-й тур Миллуолл0 : 4
27.09.2025 Англия — Чемпионшип 7-й тур 1 : 1Миллуолл
22.09.2025 Англия — Чемпионшип 6-й тур Миллуолл1 : 0
16.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 1 4 : 2Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити919
2
Повышение
Мидлсбро918
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити916
4
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд916
5
Плей-офф за повышение
Сток Сити915
6
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс915
7 Вест Бромвич Альбион914
8 Миллуолл914
9 Ипсвич Таун813
10 Бристоль Сити913
11 Уотфорд912
12 Суонси Сити912
13 Чарльтон Атлетик912
14 Портсмут912
15 Халл Сити912
16 Бирмингем Сити912
17 Саутгемптон911
18 Рексем910
19 Норвич Сити98
20 Дерби Каунти98
21 Блэкберн Роверс87
22
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед96
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей96
24
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед93

