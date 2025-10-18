Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 13:30
Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
18 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл, которое состоится 18 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|20.01.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|2 : 0
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 0
|11.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 2
|14.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 2
|15.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 0
|07.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|17.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|3 : 2
|08.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|1 : 2
|01.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|1 : 3
|04.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|3 : 0
|01.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|0 : 4
|27.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|1 : 1
|22.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|1 : 0
|16.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|9
|19
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|9
|18
| 3
Плей-офф за повышение
|Лестер Сити
|9
|16
| 4
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|9
|16
| 5
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|9
|15
| 6
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|9
|15
|7
|Вест Бромвич Альбион
|9
|14
|8
|Миллуолл
|9
|14
|9
|Ипсвич Таун
|8
|13
|10
|Бристоль Сити
|9
|13
|11
|Уотфорд
|9
|12
|12
|Суонси Сити
|9
|12
|13
|Чарльтон Атлетик
|9
|12
|14
|Портсмут
|9
|12
|15
|Халл Сити
|9
|12
|16
|Бирмингем Сити
|9
|12
|17
|Саутгемптон
|9
|11
|18
|Рексем
|9
|10
|19
|Норвич Сити
|9
|8
|20
|Дерби Каунти
|9
|8
|21
|Блэкберн Роверс
|8
|7
| 22
Зона вылета
|Оксфорд Юнайтед
|9
|6
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|9
|6
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|9
|3