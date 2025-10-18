Туран - Елимай 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 15:00
18 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Туран - Елимай, которое состоится 18 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Туран
Туркестан
Елимай
Семей
История личных встреч
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|6 : 0
|23.06.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|6 : 3
|13.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 3
|23.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|10.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кайрат
|25
|58
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|24
|53
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|24
|50
|4
|Актобе
|24
|42
|5
|Елимай
|24
|42
|6
|Женис
|24
|34
|7
|Окжетпес
|24
|32
|8
|Ордабасы
|24
|31
|9
|Кызыл-Жар
|25
|24
|10
|Жетысу
|24
|21
|11
|Улытау
|24
|21
|12
|Кайсар
|24
|20
|13
|Атырау
|24
|18
| 14
Зона вылета
|Туран
|24
|16