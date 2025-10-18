00:49 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Свернуть список

Туран - Елимай 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 15:00
18 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур
Туран
Елимай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Туран - Елимай, которое состоится 18 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Туран
Туркестан
Елимай
Семей
История личных встреч
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Елимай2 : 1Туран
17.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Елимай6 : 0Туран
23.06.2024 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Туран2 : 2Елимай
27.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур 6 : 3Туран
13.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Туран1 : 1
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Туран
16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Туран1 : 0
09.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Туран
28.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Елимай2 : 1
14.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур 3 : 3Елимай
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Елимай2 : 0
16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 2 : 3Елимай
10.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Елимай2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат2558
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2453
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2450
4 Актобе2442
5 Елимай2442
6 Женис2434
7 Окжетпес2432
8 Ордабасы2431
9 Кызыл-Жар2524
10 Жетысу2421
11 Улытау2421
12 Кайсар2420
13 Атырау2418
14
Зона вылета
Туран2416

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close