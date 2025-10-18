Аль-Наср - Аль-Фатех 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 20:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
18 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Фатех, которое состоится 18 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|3 : 2
|26.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|3 : 1
|17.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|20-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|3-й тур
|0 : 5
|01.10.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|26.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|0 : 2
|20.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|5 : 1
|17.09.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 1-й тур
|5 : 0
|14.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|0 : 0
|12.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|4 : 2
|30.08.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|1 : 2
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|4
|12
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|5
|10
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|4
|10
|4
|Аль-Холуд
|5
|9
|5
|Неом
|4
|9
|6
|Аль-Таавун
|4
|9
|7
|Аль-Хиляль
|4
|8
|8
|Аль-Ахли
|4
|8
|9
|Аль-Фейха
|5
|8
|10
|Аль-Иттифак
|4
|7
|11
|Аль-Халидж
|4
|6
|12
|Аль-Шабаб
|4
|4
|13
|Эр-Рияд
|4
|3
|14
|Аль-Хазм
|4
|2
|15
|Дамак
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|4
|0
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|5
|0