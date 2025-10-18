00:50 ()
Суббота 18 октября
Аль-Наср - Аль-Фатех 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 20:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
18 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 5-й тур
Аль-Наср
Аль-Фатех

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Фатех, которое состоится 18 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур Аль-Фатех3 : 2Аль-Наср
26.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Наср3 : 1Аль-Фатех
17.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 20-й тур Аль-Наср2 : 1Аль-Фатех
25.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 3-й тур Аль-Фатех0 : 5Аль-Наср
01.10.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 2-й тур 0 : 2Аль-Наср
26.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур 0 : 2Аль-Наср
20.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Аль-Наср5 : 1
17.09.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 1-й тур Аль-Наср5 : 0
14.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Наср2 : 0
27.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур Аль-Фатех0 : 1
20.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур 0 : 0Аль-Фатех
12.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур 4 : 2Аль-Фатех
30.08.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Фатех1 : 2
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур Аль-Фатех3 : 2Аль-Наср
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср412
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад510
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия410
4 Аль-Холуд59
5 Неом49
6 Аль-Таавун49
7 Аль-Хиляль48
8 Аль-Ахли48
9 Аль-Фейха58
10 Аль-Иттифак47
11 Аль-Халидж46
12 Аль-Шабаб44
13 Эр-Рияд43
14 Аль-Хазм42
15 Дамак41
16
Зона вылета
Аль-Фатех41
17
Зона вылета
Аль-Охдуд40
18
Зона вылета
Аль-Наджма50

