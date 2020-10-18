Полесье - Шахтёр 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 17:00
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
18 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Шахтёр, которое состоится 18 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Полесье
Житомир
Шахтёр
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
|Арда Туран
История личных встреч
|23.04.2025
|Кубок Украины
|1/2 финала
|0 : 1 ДВ
|15.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|24.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 0
|29.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 4
|20.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 3
|28.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|8
|17
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|8
|16
| 3
Лига конференций
|Кривбасс
|8
|16
|4
|Полесье
|8
|15
|5
|Металлист 1925
|8
|15
|6
|ЛНЗ Черкассы
|8
|14
|7
|Колос
|8
|14
|8
|Оболонь-Бровар
|9
|13
|9
|Карпаты
|8
|11
|10
|Заря
|8
|11
|11
|Кудровка
|8
|10
|12
|Верес
|8
|8
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Рух В
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Полтава
|9
|4
| 16
Зона вылета
|Эпицентр
|8
|3