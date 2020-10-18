00:50 ()
Полесье - Шахтёр 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 17:00
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
18 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Полесье
Шахтёр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Шахтёр, которое состоится 18 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
Шахтёр
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
Турция Арда Туран
История личных встреч
23.04.2025 Кубок Украины 1/2 финала Полесье0 : 1 ДВШахтёр
15.12.2024 Украина — Премьер-лига 17-й тур Полесье1 : 0Шахтёр
11.08.2024 Украина — Премьер-лига 2-й тур Шахтёр0 : 1Полесье
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Полесье2 : 0Шахтёр
24.11.2023 Украина - Премьер-лига 15-й тур Шахтёр0 : 0Полесье
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Полесье4 : 0
29.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 4Полесье
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Полесье2 : 0
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Полесье
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 4 : 1Полесье
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Шахтёр1 : 4
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 2 : 3Шахтёр
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 0 : 4Шахтёр
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Шахтёр1 : 0
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Шахтёр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр817
2
Лига конференций
Динамо К816
3
Лига конференций
Кривбасс816
4 Полесье815
5 Металлист 1925815
6 ЛНЗ Черкассы814
7 Колос814
8 Оболонь-Бровар913
9 Карпаты811
10 Заря811
11 Кудровка810
12 Верес88
13
Стыковая зона
Александрия87
14
Стыковая зона
Рух В86
15
Зона вылета
Полтава94
16
Зона вылета
Эпицентр83

