Аль-Иттифак - Аль-Хиляль 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 16:45
18 Октября 2025 года в 17:45 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттифак - Аль-Хиляль, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
История личных встреч
|11.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|27-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|3 : 1
|26.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|0 : 2
|28.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|4-й тур
|2 : 0
|26.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|1 : 3
|18.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|4 : 1
|12.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|0 : 0
|28.08.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|2 : 1
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 2-й тур
|2 : 3
|25.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|3 : 1
|19.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|3 : 3
|16.09.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 1-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|4
|12
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|5
|10
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|4
|10
|4
|Аль-Холуд
|5
|9
|5
|Неом
|4
|9
|6
|Аль-Таавун
|4
|9
|7
|Аль-Хиляль
|4
|8
|8
|Аль-Ахли
|4
|8
|9
|Аль-Фейха
|5
|8
|10
|Аль-Иттифак
|4
|7
|11
|Аль-Халидж
|4
|6
|12
|Аль-Шабаб
|4
|4
|13
|Эр-Рияд
|4
|3
|14
|Аль-Хазм
|4
|2
|15
|Дамак
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|4
|0
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|5
|0