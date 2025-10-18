00:50 ()
Аль-Иттифак - Аль-Хиляль 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 16:45
18 Октября 2025 года в 17:45 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 5-й тур
Аль-Иттифак
Аль-Хиляль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттифак - Аль-Хиляль, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
История личных встреч
11.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 27-й тур Аль-Иттифак1 : 1Аль-Хиляль
08.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур Аль-Хиляль3 : 1Аль-Иттифак
26.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур Аль-Иттифак0 : 2Аль-Хиляль
28.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 4-й тур Аль-Хиляль2 : 0Аль-Иттифак
26.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур 1 : 3Аль-Иттифак
18.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур 4 : 1Аль-Иттифак
12.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Иттифак0 : 0
28.08.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Иттифак2 : 1
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур Аль-Иттифак2 : 1
29.09.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 2-й тур 2 : 3Аль-Хиляль
25.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур Аль-Хиляль3 : 1
19.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур 3 : 3Аль-Хиляль
16.09.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 1-й тур Аль-Хиляль2 : 1
13.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Хиляль2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср412
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад510
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия410
4 Аль-Холуд59
5 Неом49
6 Аль-Таавун49
7 Аль-Хиляль48
8 Аль-Ахли48
9 Аль-Фейха58
10 Аль-Иттифак47
11 Аль-Халидж46
12 Аль-Шабаб44
13 Эр-Рияд43
14 Аль-Хазм42
15 Дамак41
16
Зона вылета
Аль-Фатех41
17
Зона вылета
Аль-Охдуд40
18
Зона вылета
Аль-Наджма50

