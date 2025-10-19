Рубин - Балтика 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 16:00
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
19 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Балтика, которое состоится 19 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|2 : 1
|16.05.2025
|Россия — МФЛ
|10-й тур
|2 : 3
|02.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 1
|10.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 0
|10.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|27.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|3 : 3
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|2 : 1
|30.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|3 : 0
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Рубин» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|12
|26
|2
|ЦСКА
|11
|24
|3
|Локомотив М
|11
|23
|4
|Зенит
|11
|20
|5
|Балтика
|11
|20
|6
|Спартак М
|12
|19
|7
|Рубин
|11
|18
|8
|Динамо М
|11
|15
|9
|Ахмат
|11
|15
|10
|Ростов
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|13
|12
|Акрон
|12
|11
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|12
|10
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|12
|8
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|12
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|11
|5