23:05 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Свернуть список

Рубин - Балтика 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 16:00
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
19 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия);
Рубин
Балтика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Балтика, которое состоится 19 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Балтика
Калининград
Главные тренеры
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
РоссияАндрей Викторович Талалаев
История личных встреч
03.10.2025Россия — МФЛ25-й турРубин2 : 1Балтика
16.05.2025Россия — МФЛ10-й турБалтика2 : 3Рубин
02.08.2024Россия — МФЛГруппа АРубин0 : 1Балтика
10.05.2024Россия — МФЛГруппа АБалтика1 : 0Рубин
10.12.2023Мир Российская Премьер-лига18-й турБалтика0 : 1Рубин
27.10.2023Мир Российская Премьер-лига13-й турРубин1 : 0Балтика
20.05.2023Россия - Мелбет Первая лига32-й турБалтика0 : 1Рубин
30.10.2022Россия — Мелбет Первая лига16-й турРубин3 : 3Балтика
17.10.2025Россия — МФЛ26-й тур0 : 0Рубин
04.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й турРубин2 : 0
03.10.2025Россия — МФЛ25-й турРубин2 : 1Балтика
30.09.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 5-й турРубин0 : 1
27.09.2025Мир Российская Премьер-лига10-й тур1 : 0Рубин
17.10.2025Россия — МФЛ26-й турБалтика1 : 0
05.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й турБалтика2 : 0
03.10.2025Россия — МФЛ25-й турРубин2 : 1Балтика
01.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 5-й турБалтика3 : 0
28.09.2025Мир Российская Премьер-лига10-й тур1 : 0Балтика
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Рубин» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1226
2 ЦСКА1124
3 Локомотив М1123
4 Зенит1120
5 Балтика1120
6 Спартак М1219
7 Рубин1118
8 Динамо М1115
9 Ахмат1115
10 Ростов1214
11 Крылья Советов1213
12 Акрон1211
13
Стыковая зона
Динамо Мх1210
14
Стыковая зона
Оренбург128
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород126
16
Зона вылета
Сочи115

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close