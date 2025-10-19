Комо - Ювентус 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 12:30
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
19 Октября 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Ювентус, которое состоится 19 Октября 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Жан Бутез
|27
|зщ
|Стефан Пош
|34
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|3
|зщ
|Алекс Валле
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|20
|пз
|Мартин Батурина
|19
|нп
|Николас-Геррит Кюн
|7
|нп
|Альваро Мората
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
|7
|нп
|Шику Консейсау
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Игор Тудор
История личных встреч
|07.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|15
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Интер М
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|6
|10
|7
|Болонья
|6
|10
|8
|Сассуоло
|7
|10
|9
|Комо
|6
|9
|10
|Кремонезе
|6
|9
|11
|Кальяри
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|8
|13
|Торино
|7
|8
|14
|Лацио
|6
|7
|15
|Лечче
|7
|6
|16
|Парма
|6
|5
|17
|Верона
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Пиза
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|6
|2