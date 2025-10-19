23:06 ()
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Комо - Ювентус 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 12:30
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
19 Октября 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Комо
Ювентус

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Ювентус, которое состоится 19 Октября 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Ювентус
Турин
1ФранцияврЖан Бутез
27АвстриязщСтефан Пош
34БразилиязщДиего Карлос
14ИспаниязщХакобо Рамон
3ИспаниязщАлекс Валле
23АргентинапзМаксимо Перроне
33ФранцияпзЛукаш Да Кунья
10АргентинапзНиколас Пас
20ХорватияпзМартин Батурина
19ГерманиянпНиколас-Геррит Кюн
7ИспаниянпАльваро Мората
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
4ИталиязщФедерико Гатти
24ИталиязщДаниэле Ругани
6АнглиязщЛлойд Келли
15ФранциязщПьер Калюлю
27ИталиязщАндреа Камбьязо
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
10ТурциянпКенан Йылдыз
9СербиянпДушан Влахович
7ПортугалиянпШику Консейсау
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
ХорватияИгор Тудор
История личных встреч
07.02.2025Италия — Серия А24-й турКомо1 : 2Ювентус
19.08.2024Италия — Серия А1-й турЮвентус3 : 0Комо
04.10.2025Италия — Серия А6-й тур1 : 1Комо
27.09.2025Италия — Серия А5-й турКомо1 : 1
24.09.2025Кубок Италии1/16 финалаКомо3 : 0
21.09.2025Италия — Серия А4-й тур1 : 2Комо
15.09.2025Италия — Серия А3-й турКомо1 : 1
05.10.2025Италия — Серия А6-й турЮвентус0 : 0
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 2Ювентус
27.09.2025Италия — Серия А5-й турЮвентус1 : 1
20.09.2025Италия — Серия А4-й тур1 : 1Ювентус
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турЮвентус4 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи715
2
Лига чемпионов
Рома615
3
Лига чемпионов
Милан613
4
Лига чемпионов
Ювентус612
5
Лига Европы
Интер М612
6
Лига конференций
Аталанта610
7 Болонья610
8 Сассуоло710
9 Комо69
10 Кремонезе69
11 Кальяри68
12 Удинезе68
13 Торино78
14 Лацио67
15 Лечче76
16 Парма65
17 Верона74
18
Зона вылета
Фиорентина63
19
Зона вылета
Пиза73
20
Зона вылета
Дженоа62

