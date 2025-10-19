Кальяри - Болонья 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 15:00
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
19 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Болонья, которое состоится 19 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Элия Каприле
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|16
|пз
|Маттео Прати
|8
|пз
|Мишель Адопо
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|2
|нп
|Марко Палестра
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Дженнаро Боррелли
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|2
|зщ
|Эмиль Хольм
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Фабио Пизакане
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|14.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|20.10.2022
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|11.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|01.11.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|31.10.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|01.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|4 : 1
|19.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|15
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Интер М
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|6
|10
|7
|Болонья
|6
|10
|8
|Сассуоло
|7
|10
|9
|Комо
|6
|9
|10
|Кремонезе
|6
|9
|11
|Кальяри
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|8
|13
|Торино
|7
|8
|14
|Лацио
|6
|7
|15
|Лечче
|7
|6
|16
|Парма
|6
|5
|17
|Верона
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Пиза
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|6
|2