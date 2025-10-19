23:06 ()
Кальяри - Болонья 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 15:00
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
19 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Кальяри
Болонья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Болонья, которое состоится 19 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Болонья
Болонья
1ИталияврЭлия Каприле
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
33СловакиязщАдам Оберт
14ИталияпзАлессандро Дейола
16ИталияпзМаттео Прати
8ФранцияпзМишель Адопо
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
2ИталиянпМарко Палестра
94ИталиянпСебастьяно Эспозито
29ИталиянпДженнаро Боррелли
1ПольшаврЛукаш Скорупски
2ШвециязщЭмиль Хольм
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
26КолумбиязщДжон Лукуми
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
21ДанияпзЙенс Одгор
7ИталиянпРиккардо Орсолини
28ИталиянпНиколо Камбьяги
9АргентинанпСантьяго Кастро
Главные тренеры
ИталияФабио Пизакане
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
02.03.2025Италия — Серия А27-й турБолонья2 : 1Кальяри
29.10.2024Италия — Серия А10-й турКальяри0 : 2Болонья
14.01.2024Италия - Серия А20-й турКальяри2 : 1Болонья
02.09.2023Италия - Серия А3-й турБолонья2 : 1Кальяри
20.10.2022Кубок Италии1/16 финалаБолонья1 : 0Кальяри
11.01.2022Италия - Серия А21-й турКальяри2 : 1Болонья
01.11.2021Италия - Серия А11-й турБолонья2 : 0Кальяри
03.03.2021Италия - Серия А25-й турКальяри1 : 0Болонья
31.10.2020Италия - Серия А6-й турБолонья3 : 2Кальяри
01.07.2020Италия - Серия А29-й турБолонья1 : 1Кальяри
05.10.2025Италия — Серия А6-й тур1 : 1Кальяри
27.09.2025Италия — Серия А5-й турКальяри0 : 2
23.09.2025Кубок Италии1/16 финалаКальяри4 : 1
19.09.2025Италия — Серия А4-й тур1 : 2Кальяри
13.09.2025Италия — Серия А3-й турКальяри2 : 0
05.10.2025Италия — Серия А6-й турБолонья4 : 0
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турБолонья1 : 1
28.09.2025Италия — Серия А5-й тур2 : 2Болонья
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 0Болонья
20.09.2025Италия — Серия А4-й турБолонья2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи715
2
Лига чемпионов
Рома615
3
Лига чемпионов
Милан613
4
Лига чемпионов
Ювентус612
5
Лига Европы
Интер М612
6
Лига конференций
Аталанта610
7 Болонья610
8 Сассуоло710
9 Комо69
10 Кремонезе69
11 Кальяри68
12 Удинезе68
13 Торино78
14 Лацио67
15 Лечче76
16 Парма65
17 Верона74
18
Зона вылета
Фиорентина63
19
Зона вылета
Пиза73
20
Зона вылета
Дженоа62

