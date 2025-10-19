Фрайбург - Айнтрахт Ф 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 15:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
19 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Айнтрахт Ф, которое состоится 19 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
|40
|вр
|Кауа Сантос
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|15
|пз
|Эллиес Скири
|42
|пз
|Джан Узун
|20
|нп
|Рицу Доан
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 1
|18.02.2024
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 3
|24.09.2023
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|25.01.2023
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|21.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 1
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|5 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 6
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 5
Лига Европы
|Байер
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|7
|11
|7
|Унион
|7
|10
|8
|Айнтрахт Ф
|6
|9
|9
|Фрайбург
|6
|8
|10
|Гамбург
|7
|8
|11
|Вердер
|7
|8
|12
|Санкт-Паули
|6
|7
|13
|Аугсбург
|7
|7
|14
|Хоффенхайм
|6
|7
|15
|Вольфсбург
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|7
|3