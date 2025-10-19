23:06 ()
Фрайбург - Айнтрахт Ф 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 15:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
19 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Фрайбург
Айнтрахт Ф

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Айнтрахт Ф, которое состоится 19 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
33 Франция зщ Жорди Макенго
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
32 Италия пз Винченцо Грифо
19 Германия нп Ян-Никлас Бесте
20 Австрия нп Чуквубуйке Адаму
40 Бразилия вр Кауа Сантос
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
21 Германия зщ Натаниэль Браун
8 Алжир пз Фарес Шаиби
15 Тунис пз Эллиес Скири
42 Турция пз Джан Узун
20 Япония нп Рицу Доан
9 Германия нп Жонатан Буркардт
19 Франция нп Жан-Маттео Баойя
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Фрайбург1 : 3Айнтрахт Ф
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Ф4 : 1Фрайбург
18.02.2024 Германия — Бундеслига 22-й тур Фрайбург3 : 3Айнтрахт Ф
24.09.2023 Германия — Бундеслига 5-й тур Айнтрахт Ф0 : 0Фрайбург
27.05.2023 Германия — Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Фрайбург
25.01.2023 Германия — Бундеслига 17-й тур Фрайбург1 : 1Айнтрахт Ф
10.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Фрайбург
21.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Фрайбург0 : 2Айнтрахт Ф
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Ф3 : 1Фрайбург
20.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Фрайбург2 : 2Айнтрахт Ф
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 0 : 0Фрайбург
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 1Фрайбург
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Фрайбург1 : 1
24.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Фрайбург2 : 1
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 0 : 3Фрайбург
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Ф0 : 3
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 5 : 1Айнтрахт Ф
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 4 : 6Айнтрахт Ф
21.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Айнтрахт Ф3 : 4
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Айнтрахт Ф5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария618
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг716
3
Лига чемпионов
Штутгарт715
4
Лига чемпионов
Боруссия Д614
5
Лига Европы
Байер714
6
Лига конференций
Кёльн711
7 Унион710
8 Айнтрахт Ф69
9 Фрайбург68
10 Гамбург78
11 Вердер78
12 Санкт-Паули67
13 Аугсбург77
14 Хоффенхайм67
15 Вольфсбург75
16
Стыковая зона
Майнц74
17
Зона вылета
Хайденхайм74
18
Зона вылета
Боруссия М73

