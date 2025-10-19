23:06 ()
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Лорьян - Брест 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 17:15
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
19 Октября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Лорьян
Брест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Брест, которое состоится 19 Октября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Брест
Брест
38ШвейцарияврИвон Мвого
5Кот-д'ИвуарзщБамо Мейте
3ТунисзщМонтассар Тальби
25СенегалзщАбдулайе Фай
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
11ФранцияпзТео Ле Брис
62КамерунпзАртур Эбонг
6ФранцияпзЛоран Абергель
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
10ФранцияпзПабло Пажи
9Кот-д'ИвуарнпМохамед Бамба
1ПольшаврРадослав Маецки
77ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
4Кот-д'ИвуарзщЖуниор Диас
2ФранциязщБрэдли Локо
13ФранцияпзЖорис Шотар
8ФранцияпзЮго Маньетти
7ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
23МалипзКамори Думбия
99СенегалнпПате Мбуп
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
31.03.2024Франция - Лига 127-й турЛорьян0 : 1Брест
20.12.2023Франция - Лига 117-й турБрест4 : 0Лорьян
07.05.2023Франция - Лига 134-й турЛорьян2 : 1Брест
09.10.2022Франция - Лига 110-й турБрест1 : 2Лорьян
27.02.2022Франция - Лига 126-й турБрест0 : 1Лорьян
07.11.2021Франция - Лига 113-й турЛорьян1 : 2Брест
04.04.2021Франция - Лига 131-й турЛорьян1 : 0Брест
20.09.2020Франция - Лига 14-й турБрест3 : 2Лорьян
05.01.2020Кубок Франции1/32 финалаЛорьян2 : 1 ДВБрест
16.03.2019Франция - Лига 229-й турЛорьян1 : 1Брест
03.10.2025Франция — Лига 17-й тур2 : 0Лорьян
27.09.2025Франция — Лига 16-й турЛорьян3 : 1
21.09.2025Франция — Лига 15-й тур1 : 1Лорьян
12.09.2025Франция — Лига 14-й тур4 : 0Лорьян
30.08.2025Франция — Лига 13-й турЛорьян1 : 7
04.10.2025Франция — Лига 17-й турБрест0 : 0
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур0 : 2Брест
20.09.2025Франция — Лига 15-й турБрест4 : 1
14.09.2025Франция — Лига 14-й турБрест1 : 2
29.08.2025Франция — Лига 13-й тур3 : 1Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ817
2
Лига чемпионов
Страсбург816
3
Лига чемпионов
Марсель715
4
Лига чемпионов
Лион815
5
Лига Европы
Монако713
6
Лига конференций
Ланс713
7 Лилль711
8 Ницца811
9 Париж710
10 Тулуза710
11 Ренн710
12 Брест78
13 Лорьян77
14 Гавр76
15 Нант76
16
Стыковая зона
Осер76
17
Зона вылета
Анже75
18
Зона вылета
Метц72

