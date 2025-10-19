Лорьян - Брест 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 17:15
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
19 Октября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Брест, которое состоится 19 Октября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Брест
Брест
|38
|вр
|Ивон Мвого
|5
|зщ
|Бамо Мейте
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|25
|зщ
|Абдулайе Фай
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|62
|пз
|Артур Эбонг
|6
|пз
|Лоран Абергель
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|10
|пз
|Пабло Пажи
|9
|нп
|Мохамед Бамба
|1
|вр
|Радослав Маецки
|77
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|7
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|23
|пз
|Камори Думбия
|99
|нп
|Пате Мбуп
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Эрик Руа
История личных встреч
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|4 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 0
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 2
|05.01.2020
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1 ДВ
|16.03.2019
|Франция - Лига 2
|29-й тур
|1 : 1
|03.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|12.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|4 : 0
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 7
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|4 : 1
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|29.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|17
| 2
Лига чемпионов
|Страсбург
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Ланс
|7
|13
|7
|Лилль
|7
|11
|8
|Ницца
|8
|11
|9
|Париж
|7
|10
|10
|Тулуза
|7
|10
|11
|Ренн
|7
|10
|12
|Брест
|7
|8
|13
|Лорьян
|7
|7
|14
|Гавр
|7
|6
|15
|Нант
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|7
|2