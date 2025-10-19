Тулуза - Метц 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 17:15
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
19 Октября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Метц, которое состоится 19 Октября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Метц
|1
|вр
|Гийом Рест
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|77
|пз
|Марио Сауэр
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|12
|пз
|Уоррен Каманзи
|15
|пз
|Арон Дённум
|9
|нп
|Франк Магри
|10
|нп
|Янн Гбоу
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|2
|зщ
|Максим Колен
|15
|зщ
|Терри Йегбе
|38
|зщ
|Садибу Сане
|39
|зщ
|Коффи Куао
|8
|пз
|Бубакар Траоре
|20
|пз
|Жесси Деменге
|10
|пз
|Готье Эн
|19
|нп
|Морган Бокеле
|14
|нп
|Чейх Сабали
|30
|нп
|Хабиб Диалло
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Стефан Ле Миньян
История личных встреч
|14.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 0
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 2
|03.03.2018
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|18.11.2017
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|14.05.2017
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|14.12.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 11 : 10
|19.11.2016
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 2
|04.04.2015
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 2
|08.11.2014
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 6
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|5 : 2
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|17
| 2
Лига чемпионов
|Страсбург
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Ланс
|7
|13
|7
|Лилль
|7
|11
|8
|Ницца
|8
|11
|9
|Париж
|7
|10
|10
|Тулуза
|7
|10
|11
|Ренн
|7
|10
|12
|Брест
|7
|8
|13
|Лорьян
|7
|7
|14
|Гавр
|7
|6
|15
|Нант
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|7
|2