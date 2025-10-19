23:07 ()
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Тулуза - Метц 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 17:15
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
19 Октября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Тулуза
Метц

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Метц, которое состоится 19 Октября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Метц
Метц
1ФранцияврГийом Рест
2ДаниязщРасмус Николайсен
3СШАзщМарк Маккензи
4АнглиязщЧарли Крессуэлл
19ФранциязщДжибриль Сидибе
77СловакияпзМарио Сауэр
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
12НорвегияпзУоррен Каманзи
15НорвегияпзАрон Дённум
9КамеруннпФранк Магри
10ФранциянпЯнн Гбоу
1ДанияврДжонатан Фишер
2ФранциязщМаксим Колен
15ГаназщТерри Йегбе
38СенегалзщСадибу Сане
39Кот-д'ИвуарзщКоффи Куао
8МалипзБубакар Траоре
20ФранцияпзЖесси Деменге
10ФранцияпзГотье Эн
19КамеруннпМорган Бокеле
14СенегалнпЧейх Сабали
30СенегалнпХабиб Диалло
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияСтефан Ле Миньян
История личных встреч
14.01.2024Франция - Лига 118-й турМетц0 : 1Тулуза
01.10.2023Франция - Лига 17-й турТулуза3 : 0Метц
28.09.2019Франция - Лига 18-й турМетц2 : 2Тулуза
03.03.2018Франция - Лига 128-й турМетц1 : 1Тулуза
18.11.2017Франция - Лига 113-й турТулуза0 : 0Метц
14.05.2017Франция - Лига 137-й турМетц1 : 1Тулуза
14.12.2016Франция - Кубок лиги1/8 финалаМетц1 : 1 11 : 10Тулуза
19.11.2016Франция - Лига 113-й турТулуза1 : 2Метц
04.04.2015Франция - Лига 131-й турМетц3 : 2Тулуза
08.11.2014Франция - Лига 113-й турТулуза3 : 0Метц
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур1 : 2Тулуза
27.09.2025Франция — Лига 16-й турТулуза2 : 2
21.09.2025Франция — Лига 15-й тур1 : 0Тулуза
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур2 : 1Тулуза
30.08.2025Франция — Лига 13-й турТулуза3 : 6
04.10.2025Франция — Лига 17-й турМетц0 : 3
28.09.2025Франция — Лига 16-й турМетц0 : 0
21.09.2025Франция — Лига 15-й тур5 : 2Метц
14.09.2025Франция — Лига 14-й турМетц1 : 1
31.08.2025Франция — Лига 13-й тур3 : 2Метц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ817
2
Лига чемпионов
Страсбург816
3
Лига чемпионов
Марсель715
4
Лига чемпионов
Лион815
5
Лига Европы
Монако713
6
Лига конференций
Ланс713
7 Лилль711
8 Ницца811
9 Париж710
10 Тулуза710
11 Ренн710
12 Брест78
13 Лорьян77
14 Гавр76
15 Нант76
16
Стыковая зона
Осер76
17
Зона вылета
Анже75
18
Зона вылета
Метц72

