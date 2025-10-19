23:07 ()
Гронинген - Спарта 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 14:30
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
19 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Гронинген
Спарта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Спарта, которое состоится 19 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Спарта
Роттердам
1НидерландыврЭтьен Вассен
16НидерландызщТирикве Мерсера
3НидерландызщТеймен Блокзейл
4НидерландызщДис Янсе
43БельгиязщМарвин Персман
6НидерландыпзСтейе Ресинк
8НидерландыпзTika de Jonge
17НидерландыпзDavid van der Werff
10МароккопзЮнес Таха
14НидерландыпзЙорг Схрёдерс
26НидерландынпТом ван Берген
1НидерландыврЙоэль Дроммель
2НидерландызщШуранди Самбо
3СуринамзщМарвин Янг
4НидерландызщБруно Мартинс Инди
5ВенесуэлазщТео Кинтеро
6НидерландыпзЮлиан Бас
8НорвегияпзДжошуа Китолано
7НидерландыпзМитчелл ван Берген
10НидерландыпзПелле Клемент
11НидерландынпАюб Ауфкир
9НорвегиянпТобиас Лауритсен
Главные тренеры
НидерландыДик Люккин
НидерландыМорис Стейн
История личных встреч
02.02.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 21-й турСпарта1 : 0Гронинген
09.11.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турГронинген1 : 0Спарта
28.05.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турГронинген0 : 5Спарта
17.09.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 7-й турСпарта2 : 1Гронинген
07.05.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турГронинген1 : 2Спарта
17.10.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турСпарта1 : 1Гронинген
02.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турГронинген1 : 2Спарта
19.12.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турСпарта2 : 3Гронинген
16.02.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турСпарта1 : 2Гронинген
20.10.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турГронинген2 : 0Спарта
03.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й тур1 : 2Гронинген
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турГронинген0 : 1
20.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й турГронинген2 : 0
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й тур0 : 1Гронинген
29.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й турГронинген4 : 0
04.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й турСпарта3 : 3
27.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й тур3 : 0Спарта
19.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й турСпарта1 : 5
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й тур0 : 1Спарта
31.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й турСпарта0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд822
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
3
Лига чемпионов
Аякс816
4
Лига Европы
АЗ Алкмар815
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген815
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген914
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте914
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна813
9 Утрехт810
10 Гоу Эхед Иглс810
11 Спарта810
12 Херенвен89
13 Волендам87
14 Телстар87
15 НАК Бреда87
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле87
17
Зона вылета
Эксельсиор86
18
Зона вылета
Хераклес83

