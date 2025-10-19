Гронинген - Спарта 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 14:30
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
19 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Спарта, которое состоится 19 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Этьен Вассен
|16
|зщ
|Тирикве Мерсера
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|43
|зщ
|Марвин Персман
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|8
|пз
|Tika de Jonge
|17
|пз
|David van der Werff
|10
|пз
|Юнес Таха
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|26
|нп
|Том ван Берген
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Тео Кинтеро
|6
|пз
|Юлиан Бас
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|10
|пз
|Пелле Клемент
|11
|нп
|Аюб Ауфкир
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Дик Люккин
|Морис Стейн
История личных встреч
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 5
|17.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|07.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 2
|17.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|02.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 2
|19.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 3
|16.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 2
|20.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|03.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 3
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 0
|19.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 5
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|8
|16
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|15
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|9
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|14
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|13
|9
|Утрехт
|8
|10
|10
|Гоу Эхед Иглс
|8
|10
|11
|Спарта
|8
|10
|12
|Херенвен
|8
|9
|13
|Волендам
|8
|7
|14
|Телстар
|8
|7
|15
|НАК Бреда
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|8
|3